Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen arada kıtanın en forma iki Milli Takımı karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Fransa diğer tarafta ise İspanya. Türkiye'de yayını bulunan dev karşılaşmada kimin kazanacağı şimdiden merak konusu...
Fransa-İspanya maçı hangi kanalda saat kaçta?
Bu akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Fransa 13 puanla lider durumda. Horozlar çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanırken 1 maçta berabere bitti.
Fransa gibi oldukça formda olan İspanya G Grubu'nda İtalya ile birlikte 13 puan topladı ve lider durumda. Boğalar çıktığı maç maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Fransa Milli Takım kadrosu
Hugo Lloris, Areola, Costil, Lloris, Kimpembe, Koscileny, Kurzawa, Benjamin Mendy, Adil Rami, Bakary Sagna, Sidibé, Umtiti, Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot, Tolisso, Ousmane Dembélé, Gameiro, Giroud, Griezmann, Mbappé, Payet ve Thauvin.
İspanya Milli Takım kadrosu
Kaleci: De Gea, Reina, Sergio Rico,
Defans: Piqué, Ramos, Jordi Alba, Azpilicueta,Carvajal, Nacho, Javi Martínez, Monreal,
Orta saha: Isco, Thiago Alcántara, Busquets, Illarramendi, Iniesta, Ander Herrera, Koke,
Forvet: Iago Aspas, Diego Costa, Deulofeu, Vitolo, Silva, Morata, Pedro.