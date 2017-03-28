Fransa-İspanya maçı hangi kanalda saat kaçta? İki dünya devi Fransa ile İspanya hazırlık maçında Stade de France'de kozlarını paylaşacak. Peki Fransa-İspanya maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de...

Yakup Çınar

nedeniyle verilen arada kıtanın en forma iki Milli Takımı karşı karşıya geliyor. Bir tarafta Fransa diğer tarafta ise İspanya. Türkiye'de yayını bulunan dev karşılaşmada kimin kazanacağı şimdiden merak konusu...'de başlayacak karşılaşma'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı-grafikli anlatımı'de olacak.Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Fransa 13 puanla lider durumda. Horozlar çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanırken 1 maçta berabere bitti.Fransa gibi oldukça formda olan İspanya G Grubu'nda İtalya ile birlikte 13 puan topladı ve lider durumda. Boğalar çıktığı maç maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.Hugo Lloris, Areola, Costil, Lloris, Kimpembe, Koscileny, Kurzawa, Benjamin Mendy, Adil Rami, Bakary Sagna, Sidibé, Umtiti, Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Rabiot, Tolisso, Ousmane Dembélé, Gameiro, Giroud, Griezmann, Mbappé, Payet ve Thauvin.De Gea, Reina, Sergio Rico,Piqué, Ramos, Jordi Alba, Azpilicueta,Carvajal, Nacho, Javi Martínez, Monreal,Isco, Thiago Alcántara, Busquets, Illarramendi, Iniesta, Ander Herrera, Koke,Iago Aspas, Diego Costa, Deulofeu, Vitolo, Silva, Morata, Pedro.