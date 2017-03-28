Fransa - İspanya maç sonucu: 0-2 Dünya futbolunun devleri Fransa ile İspanya, hazırlık mücadelesi kapsamında karşı karşıya geldi. İspanya, Stade de France'da Fransa ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı.





Stade de France'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



68. dakikada penaltı kazanan İspanya'da topun başına geçen David Silva, ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.



Bu golden 10 dakika sonra sahne alan Gerard Deulofeu, kendisinin ilk, takımının 2. golünü attı ve İspanya'yı 2-0 öne geçirdi.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. İspanya, Stade de France'da Fransa ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı.



Dev maça video hakem etkisi



Öte yandan video hakem uygulaması mücadelenin skoruna doğrudan etki etti.



İkinci yarının başında yaşanan bir gol pozisyonunda karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer, Griezmann'ın golünü geçerli saydı ancak video hakem iptal etti.



Maç 1-0 devam ederken İspanya durumu 2-0'a getirmişti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Bunun üzerine hakem Zwayer, video hakemi bekledi. Video hakemin kararı ise pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde oldu ve gol geçerli sayıldı. Yakup Çınar Dünya futbolunun devleri Fransa ile İspanya, hazırlık mücadelesi kapsamında karşı karşıya geldi.Stade de France'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.68. dakikada penaltı kazanan İspanya'da topun başına geçen, ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.Bu golden 10 dakika sonra sahne alan, kendisinin ilk, takımının 2. golünü attı ve İspanya'yı 2-0 öne geçirdi.Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. İspanya, Stade de France'da Fransa ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazandı.Öte yandan video hakem uygulaması mücadelenin skoruna doğrudan etki etti.İkinci yarının başında yaşanan bir gol pozisyonunda karşılaşmanın hakemi, Griezmann'ın golünü geçerli saydı ancak video hakem iptal etti.Maç 1-0 devam ederken İspanya durumu 2-0'a getirmişti ancak yardımcı hakem ofsayt kararı verdi. Bunun üzerine hakem Zwayer, video hakemi bekledi. Video hakemin kararı ise pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde oldu ve gol geçerli sayıldı.