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28 Mart 2017 Salı
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Flaş! Beşiktaş'tan Emre Mor açıklaması

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor konusunda önemli açıklamalar yaptı.

28 Mart 2017, Salı 17:06 Yorum Yaz
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Beşiktaş yönetiminden Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'a önemli açıklamalarda buulndu.

Ahmet Ürkmezgil'İn açıklamaları şöyle;

''Beşiktaş Kabataş Üniversitesi, için başvuruları yaptık çalışmalar başladı, yakında Beşiktaş camiasına güzel haberleri vereceğiz.

Lig de yarışın boyu kısaldıkça, mücadele daha da zorlaşıyor, bakalım neler olacak. Şuan şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız, Aboubakar'la ilgili yönetim olarak bir çalışmamız yok ama başkanın muhakkak bir çalışması olabilir. Mario Gomez, için yazılanları ben de okuyorum ama yönetimde benim şahit olduğum bir konuşma olmadı. Mandzukic'le ilgiili de bir bilgim yok. Başkanımız, Şenol Güneş ve Gökhan Keskin transferler ilgili çalışmaları araştırmaları sürdürüyorlar.

Gökhan Keskin ve Metin Albayrak, oyuncu izlemeye gittiği zaman haftalarca orada kalıyorlar ve takip ediyorlar. Brezilya'dan da raporlarla dönecektir ve iyi transferler yapacağız mutlaka. Bizim ekonomik durumumuzun iyi olması transfer konusunda titiz davranmamızdan da kaynaklanıyor. Emre Mor'u kiralama durumumuzda olabilir, ben sıcak bakıyorum ve biz bu yöntemden çok ciddi verim aldık.

Tolga Zengin'e yapılan protestolara çok üzüldüm, bunu haketmiyor kesinlikle, o bizim kaptanımız ona yapılan bu davranışlardan ben utandım. Tolga bizim kaptanımız ve atlatacaktır bu durumu.

Her maç zor, Gençlerbirliği bayaa dişli bir takım, zorlanacağız ama muhakkak 3 puanı alacağız.'' (Ajansspor)
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