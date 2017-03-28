Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Fikret Orman: Gelirimiz beş kat büyüdü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena akıllı stadyum altyapısını tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Orman, Vodafone Arena'yla beraber stadyum gelirlerinin 40-45 milyon dolara çıktığını ifade etti.

28 Mart 2017, Salı 13:38 Yorum Yaz
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Türkiye bireysel iş birimi icra kurulu başkan yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Arena akıllı stadyum altyapısını tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Başkan Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

40 milyon TL yatırım yaptık

Vodafone ile hikayemiz 2013 yılında başladı ve bir hayale ortak olduk. Vodafone ile gönül birlikteliğimiz oldu. Amacımız, dünyanın sayılı statlarından birini Türk ve dünya sporuna kazandırmaktı. İnşaat süresince birçok olumsuzlukla karşılaştık. Hiç yılmadan sabrettik ve 11 Nisan 2016’da stadımızı açtık. Vodafone Arena’nın akıllı stat özelliklerine sahip olması için 40 milyon TL yatırım yaptık.
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Vodafone Arena dünyada yılın stadı seçildi

Vodafone Arena, ilk yılında birçok başarıya imza attı. Futbol Takımımız, burada şampiyonluk sevinci yaşadı. Vodafone Arena, dünyada yılın stadı seçildi, taraftarların en çok doldurduğu stat oldu. Vodafone Arena, UEFA ve Süper Kupa finali için aday oldu. Eşsiz mimari ve teknik özellikleriyle şehrin bir dokusu haline geldi. Vodafone Arena sadece bir stat değil yaşam ve eğlence merkezi haline geldi. Vodafone Arena çok amaçlı bir moda ve cazibe merkezi oldu.

Stat gelirimiz beş kat büyüdü

Beşiktaş gibi köklü bir kulüple çalışması ve bize değer katması nedeniyle Vodafone ile yöneticilerine teşekkür ediyorum. Stat gelirlerimiz 45 milyon Dolar seviyesine geldi. Geçmişe nazaran beş kata yakın büyüdü.

Yeni bir takım alma sürecimiz var

Beşiktaşlılar, altyapıdan gelen oyunculara daha bir sevgiyle bakarlar. Tesis eksikliklerimiz var. Bürokratik bazı eksikler var.  Altyapılar çok önemli. Beşiktaş'ın kültüründe de altyapı kültürü vardır. Altyapıdan gelen oyunculara daha büyük sevgi ile bakılır. Onun için Necip ve Atınç taraftarımız için önemli oyunculardır. Altyapı ile alakalı tesis eksiklerimiz var. Bürokratik bazı engellere takılıyoruz. Sıkıntılarımız var. Hepsi planlanmış vaziyette. Bu sezon sonunda yatırımlara başlayacağız. Ümraniye'ye 9-10 milyon TL yatırım yapacağız. Yeni bir takım alma sürecimiz var. Bununla beraber bunları bitirmiş olacağız. Vodafone ile beraber altyapı ile ilgili projeler yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak da bakıyoruz. Yakın zamanda netleşir.
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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Devir_besiktas_devri 28 Mart 2017 Salı 13:12

Buyuk baskan yeni basladi biraz sabir ;-))

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