Ferrari’den Avustralya zaferi Ferrari, 2017 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde zafer elde etti.

"Takım çalışması büyük hedeflere ulaşmanın tek yolu"

Bora Aslan

, Avustralya Grand Prix’sinde zafer kazandı.Ferrari açıklamasına göre, 2017 yılında kuruluşunun 70. yılını kutlayan Ferrari, SF70H kodlu yeni yarış aracıyla 2017 Formula 1 sezonunun ilk yarışından zaferle ayrıldı.Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix’sinin koşulduğu Melbourne’deki Albert Park, Kimi Raikkonen’in zaferinden 10 yıl sonra tekrar Scuderia Ferrari’nin zaferine sahne oldu.l, 5303 metrelik pistte 57 tur üzerinden koşulan yarışta finiş çizgisini ilk sırada geçti.Avustralya Grand Prix’si, Scuderia Ferrari’nin Formula 1’deki 225., Sebastian Vettel’in kariyerinin 43. ve Maranello takımındaki 4. zaferi olarak tarihe geçti.Sebastian Vettel, Avustralya Grand Prix’si zaferiyle Scuderia Ferrari takımına 25 puan kazandırırken, sezonun ilk yarışını 4. sırada tamamlayan Kimi Raikkonen takımının 12 puan kazanmasını sağladı. Böylece Scuderia Ferrari takımı sezonun ilk yarışından elde ettiği toplam 37 puan ile takımlar klasmanında liderliğini ilan etti.Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2. ayağı olan Çin Grand Prix’si 9 Nisan’da Şangay’da koşulacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles ve Ferrari Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Marchionne, şunları kaydetti:"Zamanı gelmişti. Bütün bu süre boyunca bizi yalnız bırakmayan taraftarımız ve bu başarıyı bize tattıran takım adına çok mutluyum. Bu zafer için neredeyse 1,5 yıl bekledik. İtalyan ulusal marşını tekrar dinlemek çok keyifliydi.Sebastian harika bir yarış çıkardı. Kimi’nin de kısa sürede zirveyi zorlayarak takım arkadaşının yanında liderlik mücadelesine katılacağından eminim. Elbette ki bu hem pistte, hem de Maranello’ya geri dönüldüğünde tüm ekiple paylaşılması gereken bir zafer, çünkü takım çalışması büyük hedeflere ulaşmanın tek yolu."GP2’den gelen ve Scuderia Ferrari ekibinin üçüncü pilotu olan Antonio Giovinazzi’yi de tebrik eden Marchionne, "Bununla birlikte, bunun sadece uzun bir maratonun ilk adımı olduğunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Her birimiz her gün kendimizi daha da geliştirmeye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.AA