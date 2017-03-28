Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Fenerbahçe'de yıldızlar 11’e dönüyor

Son oynadığı maçta Konya’ya yenilen Fenerbahçe, Karabük karşısına bambaşka bir kadroyla çıkacak. Lens, Kjaer, Van Persie gibi isimler 11’e geri dönecek.

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Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat, son haftalarda birçok yıldızından yararlanamıyordu. Atiker Konya maçında Lens, babasının cenazesine gittiği için; Kjaer ise sakatlığı nedeniyle kadroda değildi.

Sow, Van Persie, Volkan Şen gibi isimler ise formsuz oldukları gerekçesiyle yedek bekledi. Fenerbahçe, evinde oynadığı maçı 3-2 kaybetti.

Milli aranın ardından oynanacak ilk karşılaşma olan Kardemir Karabük mücadelesinde Sarı-Lacivertliler çok farklı bir 11’de sahada olacak.

Jeremain Lens ve Simon Kjaer’in yanı sıra Robin van Persie, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı’nın da formasına kavuşacak. Advocaat’ın özellikle Van Persie ile milli takımda iyi bir performans sergileyen Volkan Şen’den beklentileri büyük. 
 
Fenerbahçe

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