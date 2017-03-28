Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Fenerbahçe'de top futbolcularda 

FENERBAHÇE'nin ligde şampiyonluk şansından uzaklaşmasının ardından en büyük hedef Türkiye Kupası ve bu kupayı kazanarak Avrupa Kupası'na rahat gitmek oldu.

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Son haftalardaki puan kayıplarına bir son verilmesini isteyen teknik heyet ve Yönetimin futbolcularla ayrı ayrı konuşma yaparak Onları kalan maçların kazanılması için motive ettikleri öğrenildi.
Hollanda'dan dönerek takıma ilk idmanı Pazartesi günü yaptıran Advocaat, futbolculara hitap ederek; "Ben yolun sonuna geldim. Sezon sonunda buradan ayrılıyorum. Ama sizlerin önünde daha çok uzun yıllar var. Yapmanız gerekenler var. Aileniz için , kendiniz için çok çalışmak zorundasınız. Kariyerinizi daha yukarılara taşımak sizin elinizde. Kalan maçları, hem ligde hem de kupada kazanarak size yakışanı yapın" şeklinde cümleler kurduğu belirtildi.

Yönetim de sezon sonuna kadar her hafta Samandıra'ya uğramayı ve futbolcular ile görüşmeyi planlarken, ilk olarak takım kaptanları vasıtasıyla futbolculara şu mesaj yolladı: "Herşeyden önce yüreğiniz ile oynayın ve mutlaka takımın bu sezon Avrupa'da olmasını sağlayın. Ama ligde üst sıraya çıkarak ama Türkiye Kupası'nı kazanarak... Karabük'ten itibaren kalan maçları almak sizin elinizde."

DHA
Fenerbahçe

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