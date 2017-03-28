Evrim Sam Karagöz,Thai Boks'ta Taylandlı Klinmee'ye karşı ringe çıkacak Dünyanın en iyi dövüşçülerinin özel davetlerle katılabildiği Max Muaythai organizasyonunda Evrim Sam Karagöz 23 Nisan'da ringe çıkacak.

Batuhan Özdemir

'daki dev organizasyonda'ün rakibi ev sahibi ülkedenolacak.'ta Türkiye ile Tayland arasındaki şeref maçı gözüyle bakılan mücadele öncesinde "" lakabıyla anılan Karagöz'ün sadece 2 yenilgisi bulunuyor. Toplam 24 maçın 22'sini galibiyet ile kapatan Evrim Sam Karagöz yine galibiyet için ringe çıkacak.Rakibi Ekapop Sor Klinmee ise Taylandlı ve oldukça tecrübeli. Toplam 160 maça çıkarak 143 galibet aldı.Kurallara göre 5 round üzerinden dövüşülecek ve dirsek ile diz kulanmanın serbest olduğu Karagöz - Klinmee kapışması için biletlerin şimdiden tükendiği belirtildi.