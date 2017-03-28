Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Evrim Sam Karagöz,Thai Boks'ta Taylandlı Klinmee'ye karşı ringe çıkacak

Dünyanın en iyi dövüşçülerinin özel davetlerle katılabildiği Max Muaythai organizasyonunda Evrim Sam Karagöz 23 Nisan'da ringe çıkacak.

Yorum Yaz
A+ A-
Tayland Pattaya'daki dev organizasyonda Karagöz'ün rakibi ev sahibi ülkeden Ekapop Sor Klinmee olacak.

Thai Boks'ta Türkiye ile Tayland arasındaki şeref maçı gözüyle bakılan mücadele öncesinde "Kafkas Dövüşçü" lakabıyla anılan Karagöz'ün sadece 2 yenilgisi bulunuyor. Toplam 24 maçın 22'sini galibiyet ile kapatan Evrim Sam Karagöz yine galibiyet için ringe çıkacak.

Rakibi Ekapop Sor Klinmee ise Taylandlı ve oldukça tecrübeli. Toplam 160 maça çıkarak 143 galibet aldı.
Kurallara göre 5 round üzerinden dövüşülecek ve dirsek ile diz kulanmanın serbest olduğu Karagöz - Klinmee kapışması için biletlerin şimdiden tükendiği belirtildi.

DHA
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...

SON DAKİKA HABERLERİ

LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
Ygs sonuçları açıklandı. ösym resmi açıklama yaptı
Ygs sonuçları açıklandı. ösym resmi açıklama yaptı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı

 