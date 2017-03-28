Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular şampiyonluğa inanıyor TFF 1. Lig’in lideri Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sedat Ağçay, güzel bir puan avantajı yakaladıklarını belirterek, "Aynı ciddiyetle devam edersek inşallah sezon sonunda yüzümüz gülecek." dedi.

Bora Aslan

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesi takım kaptanıile Nijeryalı futbolcu Sunday Mba, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sedat, takım olarak iyi bir süreç geçirdiklerini anlatarak, "Aslında puan durumu her şeyi ortaya koyuyor. Başarılı bir takımımız var, iyi bir süreç geçiriyoruz. İlk yarının sonuna doğru düşüşümüz oldu ama ikinci yarıda tekrar bunu lehimize çevirdik. Şu anda iyi bir seri yakaladık. Birinci hedefimiz Süper Lig’e çıkmak." dedi.Ligde her haftanın kendileri için final olduğuna dikkati çeken tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Klişe bir laf ama gerçekten daha erken, oynanmamış 9 maç var ama güzel bir puan avantajı yakaladık. Aynı ciddiyetle devam edersek inşallah sezon sonunda yüzümüz gülecek." değerlendirmesinde bulundu.Sarı-siyahlıların Nijeryalı orta saha oyuncusuise "Doğu’nun derbisi" olarak nitelendirilen Elazığspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.Takım olarak bu maça odaklandıklarını anlatan Mba, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti.Mba, şampiyonluğa çok yaklaştıklarını belirterek, "Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şunun da farkındayız; önümüzde 9 maç daha var. Şampiyonluk için kazanmamız gereken en az 4-5 maç daha olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.AA