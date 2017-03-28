Eto'o en büyük hayalini açıkladı Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, gelecek planlarını yapmaya başladı. 36 yaşındaki golcü, Avrupa'da büyük bir kulüp çalıştıran ilk Afrikalı olmak istediğini açıkladı.

Tolga Kaplan

Antalyaspor formasıyla attığı gollerle Süper Lig'e damgasını vuran Samuel Eto'o, şimdiden teknik direktörlük hayalleri kurmaya başladı.Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre, Kırmızı-Beyazlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kamerunlu yıldız, aktif futbol yaşantısının ardından kurduğu en büyük hayalini dile getirdi.4 kez Afrika'nın en iyi futbolcusu seçildiğine dikkati çeken 36 yaşındaki golcü, Avrupa'da büyük bir kulüp çalıştıran ilk Afrikalı olmak istediğini açıkladı. FIFA Başkanlığı konusunda bir isteğinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Kamerunlu yıldız, teknik direktörlük için şimdiden çalışmalara başladığını belirtti.