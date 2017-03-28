Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Estonya - Hırvatistan maç sonucu: 3-0

Türkiye’nin 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakiplerinden Hırvatistan, hazırlık maçında Estonya’ya 3-0 yenildi.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye ile aynı grupta bulunan Hırvatistan, hazırlık maçında Estonya’ya 3-0 mağlup oldu.

Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Albert Le Coq Arena’da oynanan maçta Beşiktaşlı Matej Mitrovic’i ilk 11’de görevlendiren Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, Danijel Subasic, Ivan Rakitic, Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Luka Modric gibi futbolcuları kadroya almadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Estonya, ilk dakikada Siim Luts’un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 81. dakikada Konstantin Vassiljev ve 84. dakikada Sergey Zenjov’un golleriyle hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı.

Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde çıktığı 5 maçta topladığı 13 puanla I Grubu’nun zirvesinde bulunuyor. Grupta İzlanda 10, Ukrayna ve Türkiye 8’er, Finlandiya ile Kosova ise birer puanla Hırvatistan’ı takip ediyor.

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