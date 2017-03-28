Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Mor için Galatasaray da masada

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu milli yıldız için Galatasaray da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi genç star için kapışacak.

28 Mart 2017, Salı 16:31 Yorum Yaz
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Büyük umutlarla gittiği Borussia Dortmund’da yedek kulübesinden çıkamayan ve önümüzdeki sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Emre Mor'a için Galatasaray’da devreye girdi.

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da devreye girdiği genç star için bu kez sarı kırmızılılar da harekete geçti. Emre Mor, 3 büyüklerin bir kez daha transferde karşı karşıya gelmesine neden oldu.
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Mehmet Ekici transferinde olduğu gibi Emre Mor için de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Emre Mor’un menajeri ile Galatasaray yönetimi de masaya oturacak. 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak adına sarı
kırmızılılar, genç oyuncunun menajeri ile görüşecek ve tekliflerini iletecek.

(Hürriyet)
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