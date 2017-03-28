Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Mor: Fatih hocama ve Arda abime...

Moldova maçına yaptığı spektaküler hareketlerle damga vuran ve kariyerindeki ilk golü atan Emre Mor karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Emre Mor "Bugün attığım golü önce Fatih Hocama ve Arda abime sonra da halkımıza armağan ediyorum." dedi.

28 Mart 2017, Salı 10:48 Yorum Yaz
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Moldova ile oynanan hazırlık maçında A Milli Takım kariyerindeki ilk golü atan Emre Mor karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Mor'un açıklamaları...

"Bugün hayatımın en unutulmaz günlerinden birini yaşıyorum. Bu duyguyu milli takım formasını giydiğim ilk gün yaşamıştım. Golü attığım anda yaşadıklarım gerçekten bambaşkaydı. Bunu anlatmak çok zor. Dortmund'a transfer olduğum günden bugüne Fatih Hocam benden desteğini hiç esirgemedi. Her zaman potansiyelimin üstüne çıkabilmem için yardımcı oldu. Benim için hem bir baba hem bir hocaydı. Ona ne kadar teşekkür etsem az.

Bir teşekkür de Arda abime etmek istiyorum. Tecrübelerini bugüne kadar benden hiç esirgemedi. Motivasyonumu artırmam, dünya çapında bir oyuncu olmam için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve elbette Türk halkına da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. En kötü anlarımda bile benden vazgeçmedikleri için. Bugün attığım golü önce Fatih Hocama ve Arda abime sonra da halkımıza armağan ediyorum. Herkes şuna emin olsun tüm arkadaşlarım ve abilerimle birlikte Dünya Kupası'nda olmak için sonuna kadar savaşacağız. Finlandiya ve Moldova maçları bizim için sadece başlangıç. Bizlere inanın ve destek olun."

Kaynak: Hürriyet
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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deli 28 Mart 2017 Salı 09:10

Gayet sıradan bir gol attı. Golün %70i oğuzhana yazılmalı. Bu kadar çok pompalanmasına rağmen dönüp bakıyorum Cengiz Ünder hem mental olarak hem yetenek olarak bu çocuktan çok önde. Ama öyle bir PR gücü yok demek ki, haberleri gazeteleri doldurmuyor. Sadece ikisinin attıkları golleri tarafsızca kıyaslayın ve manşetlere bakın..

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