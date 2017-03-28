Emre Mor: Fatih hocama ve Arda abime... Moldova maçına yaptığı spektaküler hareketlerle damga vuran ve kariyerindeki ilk golü atan Emre Mor karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Emre Mor "Bugün attığım golü önce Fatih Hocama ve Arda abime sonra da halkımıza armağan ediyorum." dedi.

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Yakup Çınar

Moldova ile oynanan hazırlık maçındakariyerindeki ilk golü atankarşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu."Bugün hayatımın en unutulmaz günlerinden birini yaşıyorum. Bu duyguyu milli takım formasını giydiğim ilk gün yaşamıştım. Golü attığım anda yaşadıklarım gerçekten bambaşkaydı. Bunu anlatmak çok zor. Dortmund'a transfer olduğum günden bugüne Fatih Hocam benden desteğini hiç esirgemedi. Her zaman potansiyelimin üstüne çıkabilmem için yardımcı oldu. Benim için hem bir baba hem bir hocaydı. Ona ne kadar teşekkür etsem az.Bir teşekkür de Arda abime etmek istiyorum. Tecrübelerini bugüne kadar benden hiç esirgemedi. Motivasyonumu artırmam, dünya çapında bir oyuncu olmam için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve elbette Türk halkına da sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Finlandiya ve Moldova maçları bizim için sadece başlangıç. Bizlere inanın ve destek olun."Kaynak: Hürriyet