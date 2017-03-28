Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık ortalığı birbirine kattı!

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, sokakta bulduğu ve veterinere götürdüğü baykuş kendisine geri verilmeyince ortalığı birbirine kattı. Bir pet shopta yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık olay sonrası yaşananlarla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

28 Mart 2017, Salı 12:22 Yorum Yaz
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Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, sokakta bulduğu baykuşu ​tedavi için veterinere götürdü. Ancak veteriner Yağmur Aşık'a baykuşun türünün 'Kulaklı Orman Baykuşu' olduğunu ve bakanlığa haber vermeleri gerektiği söyledi.

Aldığı cevap karşısında çok sinirlenen Aşık, veterinerde çalışanlara saldırdı. 

Uçankuş’un haberine göre çalışanlardan Dilara Hanım’la kavgaya tutuşan Yağmur Aşık, genç kadını darp etti.

Yaşanan kavganın ardından veterinerliğin önünde tehditler savuran Yağmur Aşık’ın bu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 
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