Dursun Özbek'ten Hakan Şükür açıklaması! Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, NTVSpor'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten çıkarılmalarıyla ilgili konuştu. Özbek, tüzük gereği aidat maddesini kullanarak ikiliyi üyelikten çıkardıklarını, ancak ana sebebin, terörle olan bağlantıları olduğunu söyledi.

Hakan Ateşler

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, NTVSpor'da canlı yayında gündemi değerlendirdi. Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten çıkarılmaları ile ilgili konuştu.Uzun bir genel kurul oldu. 47 konuşmacı vardı. Tüzük gereği bunu sınırlandıramıyoruz. Sabah 10'da başlayan toplantı, gece 11'de bitti. Ancak Galatasaray'daki demokratik yapı, sorunların tartışılmasının önünü açıyor. Sonuçta hesap veriyoruz. 12-13 saatlik toplantı sonrası ibra edilmemiz, güzel bir tesadüf oldu. Benim doğum günümdü. Genel kurula teşekkürlerimi sunuyorum.Galatasaray'a hizmet etmnin sonu yok. Yapacağımız değişiklikleri 3 yıla sığdırmak zorundayız. Mali kriterler getirmek önceliğimiz. Projelerimizi hazırladık. Yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Gayrimenkul projelerimiz de başarıyla devam ediyor.Kemerburgaz'la ilgili net bir tarih veremiyorum. İnşaat başlayana kadar da bir tarih veremeyiz. Biz yeni tesisler bitene kadar Florya'da olmaya devam edeceğiz.Emlak Konut'la yaptığımız sözleşme gereği, yeni projeler yakında ortaya çıkacak. Ben bütün gücümü, genel kurula verdiğim sözler için kullanacağım. Bunun için de takımın mali durumu da var.Uzun süren toplantı neticesinde, bazı genel kurulu üyeleri salonu terketti. Galatasaray'da ihraç sistemi şöyle çalışıyor. Yönetim Kurulu olarak biz disiplin kuruluna sevk ediyoruz. O kurul konuyu araştırır ve savunmalarını yapmak üzere davet eder. Buna bağlı olarak da karar verir. Hakan Şükür'ün dosyası elimde. Disiplin Kurulu, kararını yazıyla yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu ise genel kurula sevk eder. Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını okumak istiyorum. Bu karar 21 Eylül 2016'da alınmış. Hakan Şükür'ün o dönemde 7 gün içinde savunma yapması istenmiş. Ancak kendisini savunma yapacağı konusunda geri bildirimde bulunmamış. Hakan Şükür'ün adının FETÖ ile anılması, Hakan Şükür'ün cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılığı şüpheli hale gelmesi ve bu nedenler bir araya getirildiğinde üyelikten çıkarılmasına karar verilmiş. Bu karar Genel Kurul'a geldi. Hakan Şükür ve Arif Erdem az bir farkla reddedildi. Disiplin Kurulu'nda neden üyelikten çıkarılması gerektiği apaçık yazıyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem de bunu reddetmiyor. Galatasaray camiası, böyle bir kara gölgeyi içinde taşımaz. Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun duruşu net. Ancak Genel Kurul reddetti. Dediğim gibi, provakatif azınlık, duygusal düşünerek olayı bu hale getirdi. Bu karar bizi çok üzdü. Özellikle Yönetim Kurulu'nu çok üzdü. Bu konuda irademizi değiştirmedik. Cumartesi Genel Kurulun ardından biz pazar günü olağanüstü toplandık. Bu durumun bize yakışmadığını söyledik. Konuyu değerlendirdik ve Hakan Şükür ile Arif Erdem'in terör örgütüyle bağı olduğu konusunda kanıya vardık. Bu yönde de kararımızı verdik.Genel Kuruldan karar dönünce, biz yönetim olarak bu kararı döndürmek için düşünmeye başladık. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildi. Tüzüğün verdiği yetkiyi kullandık. 6 yıl aidat ödemeyen üyeyi ihraç edebilirsiniz. Biz bunu çalıştırdık. Ama bu hiçbir zaman ana sebep olmayacak. Ana sebep, terör örgütleriyle olan bağlantılarıdır.Tüzük çalışmamız devam ediyor. Ancak aidatlarını ödemeyen 2700 üyeyle ilgili çalışmamız sürüyor.Galatasaray'da yönetim zaafiyeti yok. Seçildiğim 1. günden itibaren bu yönde ithamlar var. Genel Kurul'da bize tüm yetkiler veriliyor. Bize güvenlerini her fırsatta gösteriyorlar. Biz yönetim olarak görevimizin başındayız. Biz 3 seneye birçok proje sığdırdık. Galatasaray battı denilen dönemde biz görevi devraldık. Şu an çok rahatmıyız, hayır. Ama gelirimiz giderimize denk. Faiz sarmalından çıkmamız gerekiyor.Galatasaray'ın hiçbir şekilde Avrupa'ya gitme sıkıntısı yok. Geçtiğimiz dönemde bir ceza aldık. Bu yargılama döneminde UEFA bize, oyunculara ödediğin maaşlarda 65 milyon Euro'yu geçemezsin dedi. Biz buna uyuyoruz. Biz de şu an 61 milyon Euro. Başka kriterimiz de yok. Ancak bu kriterin dışında biz dikkatli davranmaya devam ediyoruz.Takım ilk haftalarda antrenmanlar konusunda biraz bocaladı. Ancak son haftalarda daha çok koşan bir takım hale geldik. Milli arada bize yardımcı oldu. Antrenman sistemi, hocalara aittir. Önümüzdeki dönem için de çalışıyoruz. Kısa süre içinde bununla ilgili açıklamalarda bulunacağım.Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek, Yönetim Kurulu üyesi. Mehmet Özbek, Mehmet Özbek'tir. Benim kardeşim olarak bu görevde değil. Onun çok faydalı olduğunu da düşünüyorum.Bize yapılan eleştirileri dikkate elbette alıyorum. Ancak taraftardan bir ricam var. Maçın ortasında oyuncuyu, yönetimi protesto etmeyin. Maç bitince, diledikleri gibi protesto edebilirler. Başakşehir ve Kayseri maçlarında böyle olmadı.Muslera, Sneijder ve Bruma, bizim için çok önemli oyuncular. Ancak şu an için bir şey söylemek istemiyorum. Sezon sonunda bakacağız.