Denizlispor'a Alperen'den kötü haber TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Altınordu derbisinin hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'a Alperen'den kötü haber geldi.

Bora Aslan

Yeşil siyahlı ekibin Ümit Milli Takım'da görev yapan defans oyuncusu'ın cuma günü İstanbul'da yapılan Ukrayna karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın devam ettiği ve Altınordu maçında forma giyemeyeceği bildirildi.Tedavisi milli takım kampında süren genç savunmacıdan gelen haberle neşesi kaçan teknik sorumlu'ın savunmanın sağında Alperen'in yerine Burak'a görev verebileceği öğrenildi. Alperen'in sakatlığının önemli bir handikap olduğunu söyleyen Ali Tandoğan, şöyle konuştu:"Üzgünüz ancak şartlar ne olursa olsun Altınordu karşılaşmasını kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz. Ligdeki hedeflerimizi artık her maçın sonucuna göre belirliyoruz. İlk amacımız ligde rahat bir pozisyon yakalamak ve rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre konumumuzu güncellemek. Bu yüzden Altınordu maçı bizim için büyük önem taşıyor. Üç puan için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."Bu arada genç kaleci Asil Kaan Güler, bugün yapılan antrenmanda 23'üncü yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.DHA