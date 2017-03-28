Deniz Türüç: Jeremain Lens'le transfer konuşmadım Kayserispor'un parlayan yıldızı Deniz Türüç, milli takım ve kendi geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş açıklamasının abartıldığını ve Siyah Beyazlılar'ı reddetme gibi bir durumun olmadığını belirten Deniz, Sneijder ve Lens'le aynı dili konuştukları için diyaloğunun olduğunu ancak Lens'le hiçbir zaman transfer konuşmadığını söyledi.

'5-6 YIL SONRA ARDA VE SELÇUK AĞABEYLERİMİZ OYNAMAYACAK'

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'HOLLANDA'NIN SIKINTI YAŞAMASI ANORMAL'

'BEŞİKTAŞ'I REDDETME GİBİ BİR DURUM YOK'

ARDA TURAN, "MAÇTA ATTIN YETMEDİ Mİ?" DEDİ'

'LENS İLE TRANSFER KONUSUNDA GÖRÜŞMEDİM'

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan, "Milli Takıma çağrılmak çok güzel bir duygu ve benim için gurur verici. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Fatih hocama teşekkür ediyorum, şans verdiği için. Benim gibi oyuncular bu tarz kamplarda tecrübe kazanıyor. Maçları kazandığımız için mutluyuz. Toplamda 30 dakika şans buldum çok mutluyum" dedi.'nda mesela değişiklikler oldu. Fatih hocamız değişimi çok güzel yapıyor. Takıma alışıyoruz. Değişiklik olursa güzel olur. 5-6 yıl sonra Arda ve Selçuk ağabeylerimiz oynayamayacak biz yetişiyoruz""Öncelikle Holllanda Milli Takımı'nda değişiklikler oldu.bıraktı ve yerine genç oyuncular gelmedi. Tüm dünya görüyor ve Hollanda'nın bu tarz sıkıntı yaşaması anormal. Bizim takım İnşallah bunu yaşamaz.""Ülkemizde en fazla takımına katkı sağlayan Hollandalıfakat benden sonra.açıklamam çok abartıldı. Beşiktaş'ı reddetme gibi bir durum yok. Seyirci ve takım olarak çok güzel bir kulüp. 3 yıl önce teklif geldi fakat gelişimim açısından Hollanda'da kaldım. İnşallah ilerde büyük takımlar ve Avrupa'da oynamak isterim. Arda ağabeyle şakalaştık beni Barcelona'ya alacak! Şu anda ilk işimiz Kayserispor'u ligde tutmak"çok iyi, çok yetenekli ve önemli bir isim. Antrenmanda 2 gol attım ve aramızda şakalaşma oldu. "Maçta attın yetmedi mi?" dedi. Milli takımda aile ortamı var. Kültürümüzden dolayı bizim birbirimize bağlılığımız""Lens ve Sneijder ile aynı dili konuştuğumuz için arada konuşuyoruz. Lens ile transfer konusunda konuşmam olmadı"