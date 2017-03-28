Deniz Türüç: Jeremain Lens'le transfer konuşmadım

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Deniz Türüç'ün röportajından öne satır başları şu şekilde:
'5-6 YIL SONRA ARDA VE SELÇUK AĞABEYLERİMİZ OYNAMAYACAK'
"Hollanda Milli Takımı'nda mesela değişiklikler oldu. Fatih hocamız değişimi çok güzel yapıyor. Takıma alışıyoruz. Değişiklik olursa güzel olur. 5-6 yıl sonra Arda ve Selçuk ağabeylerimiz oynayamayacak biz yetişiyoruz"
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'HOLLANDA'NIN SIKINTI YAŞAMASI ANORMAL'
"Öncelikle Holllanda Milli Takımı'nda değişiklikler oldu. Van Persie bıraktı ve yerine genç oyuncular gelmedi. Tüm dünya görüyor ve Hollanda'nın bu tarz sıkıntı yaşaması anormal. Bizim takım İnşallah bunu yaşamaz."
'BEŞİKTAŞ'I REDDETME GİBİ BİR DURUM YOK'
"Ülkemizde en fazla takımına katkı sağlayan Hollandalı Jeremain Lens fakat benden sonra. Beşiktaş açıklamam çok abartıldı. Beşiktaş'ı reddetme gibi bir durum yok. Seyirci ve takım olarak çok güzel bir kulüp. 3 yıl önce teklif geldi fakat gelişimim açısından Hollanda'da kaldım. İnşallah ilerde büyük takımlar ve Avrupa'da oynamak isterim. Arda ağabeyle şakalaştık beni Barcelona'ya alacak! Şu anda ilk işimiz Kayserispor'u ligde tutmak"
'ARDA TURAN, "MAÇTA ATTIN YETMEDİ Mİ?" DEDİ'
"Arda Turan çok iyi, çok yetenekli ve önemli bir isim. Antrenmanda 2 gol attım ve aramızda şakalaşma oldu. "Maçta attın yetmedi mi?" dedi. Milli takımda aile ortamı var. Kültürümüzden dolayı bizim birbirimize bağlılığımız"
'LENS İLE TRANSFER KONUSUNDA GÖRÜŞMEDİM'
"Lens ve Sneijder ile aynı dili konuştuğumuz için arada konuşuyoruz. Lens ile transfer konusunda konuşmam olmadı"
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