Demba Ba döndü Kartal kazandı Beşiktaş, dün hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’u 2-1’lik skorla geçti. Rakibini Ryan Babel ve Tolgay Arslan’ın golleriyle geçen Siyah-Beyazlılar’da Demba Ba sevinci de yaşandı. Senegalli futbolcu, bu karşılaşmayla tam 254 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

Özgür Yedek

Süper Lig’e verilen milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Astra Giurgi karşılaşmasının ardından dün de Ümraniyespor’la mücadeleye çıktı.Beşiktaş, maça,, Tolga Zengin, Andreas Beck, Luiz Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ömer Şişmanoğlu onbiriyle başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1’lik skorla kazandı. Basına açık ancak taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen hazırlık mücadelesine istekli başlayan Kara Kartal, mücadelenin 21. dakikasında Ryan Babel’in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Ümraniyeli Mahatma Otoo, oyuna dengeyi getiren sayıyı kaydetti. Gençler öncesi moral Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona ererken ikinci yarıda rakip kaleye daha fazla yüklenen Şenol Güneş’in öğrencileri, Tolgay Arslan’ın 61. dakikada attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Oyunun kalan dakikalarında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Siyah-Beyazlılar, rakibini 2- 1’lik skorla geçerek hem 3-1’lik Astra Giurgi mağlubiyetini unutturdu hem de Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde moral depoladı.Çin Ligi’nde Shanghai Shenhua’nın 17 Temmuz 2016’da Shanghai SIPG’le oynadığı mücadelede sol bacağı kırılan Demba Ba, ara transfer döneminde Beşiktaş’a kiralık olarak katılmıştı. Astra mücadelesinde bel ağrıları sebebiyle görev yapamayan Senegalli futbolcu, dün oynanan Ümraniyespor maçına da yedek kulübesinde başladı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, tam 254 gün sonra yeşil sahaya inip bir maça çıktı.Babel: Ümraniyespor karşısında maça ilk 11’de başladı. Hücum hattında oldukça etkiliydi. Ceza alanının sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla golünü attı. Hırsıyla göz doldurdu.Atınç: Teknik direktör Şenol Güneş, Atınç’ı stoper hattında değil bu kez sol bek bölgesinde görevlendirdi. Genç futbolcu, görevini yapmaya çalıştı ancak fiziği sebebiyle zorlandı.Tolgay: İkinci yarıda şık bir gole imza attı. Oyun genelindeki formuyla teknik direktör Şenol Güneş’i sevindirdi.