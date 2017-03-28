Cüneyt Çakır, Türkiye'den gidiyor!

Liderlik ona ait
2016 Haziran’ında önce Fransa’da Avrupa Şampiyonası... Dönüşünde Rio da olimpiyatlar... Ardından başlayan lig ve Avrupa maçları... Şu ana kadar yurt dışında yönetilen 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 uluslararası milli maç... Biri dünya derbisi: İngiltere-İskoçya... Bu sezon bu sayının üzerine çıkan başka bir hakem Avrupa’da yok. Liderlik geçen yıl olduğu gibi yine Çakır’da.
Yarı finali alabilir
UEFA’nın prensiplerine göre, aynı turnuvanın finali aynı hakeme ikinci kez verilmiyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi’nde Çakır’ın bir daha final yönetme şansı yok. Çeyrek finali pas geçip yarı finalde maçını yine alacaktır. Her turnuvada kendine yer bulan Çakır ve ekibi TFF’yi bu başarılarına o kadar alıştırmış olacak ki; FIFA’nın ikinci büyük organizasyonu olarak bilinen U20 Dünya Kupası’na katılacağı TFF tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya değer görülmedi! TFF tarafından bu konuda bir açıklama yapılmadı.
Deniz Çoban
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