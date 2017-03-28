Cüneyt Çakır, Türkiye'den gidiyor! Büyük turnuvaların gediklisi Çakır ve ekibinin; son iki Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Olimpiyatlar derken 6 yılda katılmadığı turnuva kalmamıştı. U20 Dünya Kupası’nda da düdük çalacak Çakır, kalan 9 haftada ligde en fazla 3 maçta görev alabilir.

Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası’nda düdük çalacak aday kadroda da yer alıyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa (sakatlık v.s) Rusya’da yeri garanti olan 3-5 hakemden biri konumunda. Şimdilerde kendisi için yoğun bir dönem başlıyor. Dünya Kupası aday hakem kadrosu uzun soluklu bir seminere ve atletik teste tabi tutulacak. 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya’da yapılacak bu seminer gösteriyor ki; Çakır önümüzdeki iki hafta Türkiye’de görev alamayacak. Belki seminer dönüşü bir Pazartesi maçında görevlendirilebilir. U20 Dünya kupasının 20 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında olduğunu ve hakemlerin en az bir hafta öncesinden turnuvanın yapılacağı ülkede bulunacaklarını düşünürsek, ligin son 4 haftasında da görev alması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla geride kalan zorlu 9 haftanın ancak 3 haftasında Namoğlu Çakır’a görev verebilecek.



Liderlik ona ait



2016 Haziran’ında önce Fransa’da Avrupa Şampiyonası... Dönüşünde Rio da olimpiyatlar... Ardından başlayan lig ve Avrupa maçları... Şu ana kadar yurt dışında yönetilen 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 uluslararası milli maç... Biri dünya derbisi: İngiltere-İskoçya... Bu sezon bu sayının üzerine çıkan başka bir hakem Avrupa’da yok. Liderlik geçen yıl olduğu gibi yine Çakır’da.



Yarı finali alabilir



UEFA’nın prensiplerine göre, aynı turnuvanın finali aynı hakeme ikinci kez verilmiyor. Dolayısıyla



Deniz Çoban



İlişkili Haber Belçika'nın peri masalı Burak Köse , 2018 Dünya Kupası’nda düdük çalacak aday kadroda da yer alıyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa (sakatlık v.s) Rusya’da yeri garanti olan 3-5 hakemden biri konumunda. Şimdilerde kendisi için yoğun bir dönem başlıyor. Dünya Kupası aday hakem kadrosu uzun soluklu bir seminere ve atletik teste tabi tutulacak. 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya’da yapılacak bu seminer gösteriyor ki; Çakır önümüzdeki iki hafta Türkiye’de görev alamayacak. Belki seminer dönüşü bir Pazartesi maçında görevlendirilebilir. U20 Dünya kupasının 20 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında olduğunu ve hakemlerin en az bir hafta öncesinden turnuvanın yapılacağı ülkede bulunacaklarını düşünürsek, ligin son 4 haftasında da görev alması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla geride kalan zorlu 9 haftanın ancak 3 haftasında Namoğlu Çakır’a görev verebilecek.2016 Haziran’ında önce Fransa’da Avrupa Şampiyonası... Dönüşünde Rio da olimpiyatlar... Ardından başlayan lig ve Avrupa maçları... Şu ana kadar yurt dışında yönetilen 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 uluslararası milli maç... Biri dünya derbisi: İngiltere-İskoçya... Bu sezon bu sayının üzerine çıkan başka bir hakem Avrupa’da yok. Liderlik geçen yıl olduğu gibi yine Çakır’da.UEFA’nın prensiplerine göre, aynı turnuvanın finali aynı hakeme ikinci kez verilmiyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi ’nde Çakır’ın bir daha final yönetme şansı yok. Çeyrek finali pas geçip yarı finalde maçını yine alacaktır. Her turnuvada kendine yer bulan Çakır ve ekibi TFF’yi bu başarılarına o kadar alıştırmış olacak ki; FIFA’nın ikinci büyük organizasyonu olarak bilinen U20 Dünya Kupası’na katılacağı TFF tarafından kamuoyu ile paylaşılmaya değer görülmedi! TFF tarafından bu konuda bir açıklama yapılmadı.Deniz Çoban