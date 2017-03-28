Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Christoph Daum'a sert tepki: Görevden alınsın!

Bir dönem Konyaspor forması giyen eski Romen futbolcu Ciprian Marica, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum'un görevden alınması gerektiğini söyledi.

28 Mart 2017, Salı 13:10 Yorum Yaz
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda sahasında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Romanya'da, eleştiri okları teknik direktör Christoph Daum'a yöneltildi.

5 maçta topladığı 6 puanla 4. sırada yer alan Romanya'da, eski futbolculardan Ciprian Marica, Alman teknik adamın görevden alınması gerektiğini söyledi.

2013 yılında Konyaspor forması giyen ve kariyerinde 73 kez Romanya Milli Takımı adına sahaya çıkan Marica, ''Bana göre teknik direktörlük değişimi şart. Ben Daum'u destekleyen isimlerden biriydim. Ancak onun bir şeyler değiştirdiğini göremiyorum. Dünya Kupası'na gidebileceğimizi sanmıyorum. Eğer gidemiyorsak o zaman neden yabancı bir teknik adam çalıştırıyoruz. Romen birisi Daum'dan çok daha fazlasını verebilir'' dedi.
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