Christoph Daum'a sert tepki: Görevden alınsın!

5 maçta topladığı 6 puanla 4. sırada yer alan Romanya'da, eski futbolculardan Ciprian Marica, Alman teknik adamın görevden alınması gerektiğini söyledi.
2013 yılında Konyaspor forması giyen ve kariyerinde 73 kez Romanya Milli Takımı adına sahaya çıkan Marica, ''Bana göre teknik direktörlük değişimi şart. Ben Daum'u destekleyen isimlerden biriydim. Ancak onun bir şeyler değiştirdiğini göremiyorum. Dünya Kupası'na gidebileceğimizi sanmıyorum. Eğer gidemiyorsak o zaman neden yabancı bir teknik adam çalıştırıyoruz. Romen birisi Daum'dan çok daha fazlasını verebilir'' dedi.
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