Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Çanakkale Belediyespor'un konuğu Eczacıbaşı Vitra

Çanakkale Belediyespor, yarın çeyrek final maçında evinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

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VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde play off'a kalan Çanakkale Belediyespor, yarın çeyrek final maçında evinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

Anafartalar Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı NTV Spor naklen yayınlayacak. Eşleşmenin rövanşı cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda puanı yüksek olan takım yarı finale yükselecek. Puanların eşitliği durumunda tur atlayanı altın set belirleyecek. Çeyrek finalde elenen ekip 5. ve 8.'lik etabında mücadele edecek. Normal sezonda Eczacıbaşı VitrA, rakibini iki randevuda da 3-1 mağlup etmişti.

DHA
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