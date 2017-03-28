Çanakkale Belediyespor'un konuğu Eczacıbaşı Vitra Çanakkale Belediyespor, yarın çeyrek final maçında evinde Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

Batuhan Özdemir

'nde play off'a kalan, yarın çeyrek final maçında evindeile karşı karşıya gelecek.'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı NTV Spor naklen yayınlayacak. Eşleşmenin rövanşı cuma günü İstanbul'da oynanacak. İki maç sonunda puanı yüksek olan takım yarı finale yükselecek. Puanların eşitliği durumunda tur atlayanı altın set belirleyecek. Çeyrek finalde elenen ekip 5. ve 8.'lik etabında mücadele edecek. Normal sezonda Eczacıbaşı VitrA, rakibini iki randevuda da 3-1 mağlup etmişti.