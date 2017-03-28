Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Bruma 3 hafta yok!

Portekiz U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Armindo Bruma sakatlığından ötürü 3 hafta forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu, 28. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırabilir.

28 Mart 2017, Salı 17:05 Yorum Yaz
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Portekiz U21 Milli Takımı’nda sakatlanan Bruma’dan kötü haber geldi.. 21 yaşındaki oyuncu, sağ uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

Portekiz 21 Yaşaltı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan ileri tetkiklerinde sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Derbiyi kaçırabilir

Bruma'dan gelen sakatlık haberi moralleri ciddi anlamda bozarken, yıldız futbolcu bu hafta sonu oynanacak Adanaspor, gelecek haftaki Medipol Başakşehir ve 28. hafta mücadelesi olan Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.

Ancak sağlık ekibi, yoğun bir tedavi süreci uygulayacağı Bruma'yı, en azından Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.

Metin Karabaş
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