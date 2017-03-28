Bruma 3 hafta yok! Portekiz U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Armindo Bruma sakatlığından ötürü 3 hafta forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu, 28. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırabilir.

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Erdem Bayramiç

’nda sakatlanan’dan kötü haber geldi.. 21 yaşındaki oyuncu, sağ uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek.Galatasaray'da konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.Portekiz 21 Yaşaltı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan ileri tetkiklerinde sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.Bruma'dan gelen sakatlık haberi moralleri ciddi anlamda bozarken, yıldız futbolcu bu hafta sonu oynanacak, gelecek haftakive 28. hafta mücadelesi olanderbisinde sahada olamayacak.Ancak sağlık ekibi, yoğun bir tedavi süreci uygulayacağı Bruma'yı, en azından Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.