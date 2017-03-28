Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Brezilya’da tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti

Sao Paulo’nun Corinthians’ı ağırladığı maçta 25 metre yükseklikteki tribünden düşen bir taraftar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Brezilya Futbol Ligi Eyalet Şampiyonası’nda Sao Paulo’nun Corinthians’ı konuk ettiği maçta tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti.

Ligin 11. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmayı daha iyi bir noktadan izlemek için blok değiştirmeye çalışan 23 yaşındaki Bruno Pereira da Silva adlı Sao Paulo taraftarı, Morumbi Stadı’nın 25 metre yükseklikteki tribününden otopark alanına düştü.

Ağır yaralanan taraftar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sao Paulo ve Corinthians Kulüpleri, hayatını kaybeden Da Silva için sosyal medya aracılığıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
 
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