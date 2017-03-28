Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Beşiktaş'a büyük onur!

İngiltere ve Polonya’dan iki internet sitesinin yaptığı araştırmada 2016’nın en iyi 29 stadı belirlendi. Beşiktaş’ın yeni yuvası Vodafone Arena dünya genelindeki en iyi stat olarak seçildi. Medical Park Arena, Yeni Eskişehir Stadı ve Sivas Arena da ilk 10’a girdi.

28 Mart 2017, Salı 10:48 Yorum Yaz
A+ A-
Türk futbolunun son dönemde gerçekleştirdiği stadyum atağı Avrupa gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor.  İngiliz ve Polonyalı iki internet sitesinin yaptığı araştırmada 2016 yılının en iyi 29 stadı belirlendi. Bu listede Beşiktaş’ın yeni yuvası Vodafone Arena, dünya genelindeki en iyi stat olarak seçildi.

Dünya genelinde tespit edilen bu statlar önce futbolseverlere sunuldu, ardından özel bir jüri toplanarak değerlendirme yaptı. İlk olarak futbolseverlerin oylarıyla belirlenen 29 statlık listede birinciliği Vodafone Arena elde etti. Ardından jürinin elemeleriyle beraber 10’a düşürülen stat sayısında zirveyi Londra’daki West Ham’ın yeni stadı alırken, Vodafone Arena hemen arkasından ikinci oldu.

Medical Park Arena



Fransızlar da övdü

Hem jüri hem de taraftar oylamasının toplamında da Vodafone Arena zirveye çıktı. Taraftar oylamasında 102 bin 251 puan toplayan Beşiktaş’ın  yuvası, jüri oylamasında 6 bin 333 oyu hanesine yazdırdı. 
 
Fransa’da yayın yapan Sportune internet sitesi de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lyon-Beşiktaş eşleşmesini öne çıkarıp değerlendirme yaptı. Vodafone Arena’ya geniş yer ayrılırken özel bir de video yayınlandı. 

Sivas Arena



Bu arada ilk 10 içerisinde Vodafone Arena dışında Türkiye’den 3 stat daha yer aldı. Trabzonspor’un yeni evi Medical Park Arena 4., Eskişehirspor’un stadı Yeni Eskişehir 8. ve Sivasspor’un sahası Sivas Arena 9. sırada yer buldu.

Yeni Eskişehir



Kaynak: Skorer
İlişkili Haber

2017 YGS sınav sonuçları açıklanıyor 2017 | ÖSYM giriş (Saat kaçta açıklanacak)
Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 2 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
sadece_kartal54 28 Mart 2017 Salı 08:37

BİLEĞİMZİN HAKKIYLA YAPTIK, FETOYLA TOKİYLE DEĞİL

clearfix
Devir_besiktas_devri 28 Mart 2017 Salı 13:15

Bu gurur bizim !

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...

SON DAKİKA HABERLERİ

LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
Ygs sonuçları açıklandı I osym resmi açıklama yaptı
Ygs sonuçları açıklandı I osym resmi açıklama yaptı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı

 