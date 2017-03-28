Beşiktaş'a büyük onur!

Dünya genelinde tespit edilen bu statlar önce futbolseverlere sunuldu, ardından özel bir jüri toplanarak değerlendirme yaptı. İlk olarak futbolseverlerin oylarıyla belirlenen 29 statlık listede birinciliği Vodafone Arena elde etti. Ardından jürinin elemeleriyle beraber 10’a düşürülen stat sayısında zirveyi Londra’daki West Ham’ın yeni stadı alırken, Vodafone Arena hemen arkasından ikinci oldu.
Medical Park Arena
Fransızlar da övdü
Hem jüri hem de taraftar oylamasının toplamında da Vodafone Arena zirveye çıktı. Taraftar oylamasında 102 bin 251 puan toplayan Beşiktaş’ın yuvası, jüri oylamasında 6 bin 333 oyu hanesine yazdırdı.
Fransa’da yayın yapan Sportune internet sitesi de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lyon-Beşiktaş eşleşmesini öne çıkarıp değerlendirme yaptı. Vodafone Arena’ya geniş yer ayrılırken özel bir de video yayınlandı.
Sivas Arena
Bu arada ilk 10 içerisinde Vodafone Arena dışında Türkiye’den 3 stat daha yer aldı. Trabzonspor’un yeni evi Medical Park Arena 4., Eskişehirspor’un stadı Yeni Eskişehir 8. ve Sivasspor’un sahası Sivas Arena 9. sırada yer buldu.
Yeni Eskişehir
Kaynak: Skorer
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