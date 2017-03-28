Beşiktaş'a büyük onur! İngiltere ve Polonya’dan iki internet sitesinin yaptığı araştırmada 2016’nın en iyi 29 stadı belirlendi. Beşiktaş’ın yeni yuvası Vodafone Arena dünya genelindeki en iyi stat olarak seçildi. Medical Park Arena, Yeni Eskişehir Stadı ve Sivas Arena da ilk 10’a girdi.

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Erdem Bayramiç

Türk futbolunun son dönemde gerçekleştirdiği stadyum atağı Avrupa gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor. İngiliz ve Polonyalı iki internet sitesinin yaptığı araştırmada 2016 yılının en iyi 29 stadı belirlendi. Bu listede Beşiktaş’ın yeni yuvası Vodafone Arena, dünya genelindeki en iyi stat olarak seçildi.Dünya genelinde tespit edilen bu statlar önce futbolseverlere sunuldu, ardından özel bir jüri toplanarak değerlendirme yaptı. İlk olarak futbolseverlerin oylarıyla belirlenen 29 statlık listede birinciliği Vodafone Arena elde etti. Ardından jürinin elemeleriyle beraber 10’a düşürülen stat sayısında zirveyi Londra’daki West Ham’ın yeni stadı alırken, Vodafone Arena hemen arkasından ikinci oldu.Hem jüri hem de taraftar oylamasının toplamında da Vodafone Arena zirveye çıktı. Taraftar oylamasında 102 bin 251 puan toplayan Beşiktaş’ın yuvası, jüri oylamasında 6 bin 333 oyu hanesine yazdırdı.Fransa’da yayın yapan Sportune internet sitesi de UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lyon-Beşiktaş eşleşmesini öne çıkarıp değerlendirme yaptı. Vodafone Arena’ya geniş yer ayrılırken özel bir de video yayınlandı.Bu arada ilk 10 içerisinde Vodafone Arena dışında Türkiye’den 3 stat daha yer aldı. Trabzonspor’un yeni evi Medical Park Arena 4., Eskişehirspor’un stadı Yeni Eskişehir 8. ve Sivasspor’un sahası Sivas Arena 9. sırada yer buldu.Kaynak: Skorer