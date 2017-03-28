Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
 Üyelik

Bambaşka bir Q7

Ricardo Quaresma’nın saç stiline ek olarak gülüşünü de değiştirmesi gündem yarattı. Yıldız futbolcu, yeni görünüşü sebebiyle Portekiz basınında 1 numaralı haber oldu.

Yorum Yaz
A+ A-
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımına hayat veren Ricardo Quaresma’nın dış görünüşünde büyük değişime gitmesi milli maçlar sebebiyle gittiği Portekiz’de büyük gündem yarattı.

İlk olarak Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Macaristan’la oynadıkları mücadeleye yeni saç stiliyle çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın ardından bu kez de yeni dişleriyle Portekiz basınında günün adamı oldu. Saçının ardından dişlerinin ön tarafına gümüş kaplama yaptıran Quaresma, yeni görünüşüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcu, daha önce de Portekiz formasıyla Euro 2016’da mücadele ettiği zaman kullandığı saç stiliyle de gündem olmuştu.
Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi

SON DAKİKA HABERLERİ

Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Serdar Gürler milli takımda kalıcı olmak istiyor
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Robben: Yeni hocayı Sneijder ve ben seçmeliyiz
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Barcelona’dan FIFA’ya Lionel Messi eleştirisi
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!
Dudu için resmi açıklama: Beşiktaş o rakamlara çıkamaz!

 