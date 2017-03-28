Bambaşka bir Q7 Ricardo Quaresma’nın saç stiline ek olarak gülüşünü de değiştirmesi gündem yarattı. Yıldız futbolcu, yeni görünüşü sebebiyle Portekiz basınında 1 numaralı haber oldu.

Özgür Yedek

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla takımına hayat veren Ricardo Quaresma’nın dış görünüşünde büyük değişime gitmesi milli maçlar sebebiyle gittiği Portekiz’de büyük gündem yarattı.İlk olarak Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Macaristan’la oynadıkları mücadeleye yeni saç stiliyle çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın ardından bu kez de yeni dişleriyle Portekiz basınında günün adamı oldu. Saçının ardından dişlerinin ön tarafına gümüş kaplama yaptıran Quaresma, yeni görünüşüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcu, daha önce de Portekiz formasıyla Euro 2016’da mücadele ettiği zaman kullandığı saç stiliyle de gündem olmuştu.