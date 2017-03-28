Aydınspor 1923'de Doğantez yine umut dağıttı SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Aydınspor 1923, küme düşme hattına biraz daha yaklaşırken takımın başında çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken galibiyetle tanışamadan teknik direktör Tolga Doğantez umutlu konuştu.

Tolga Kaplan

Eyüpspor karşılaşmasında erken oyuncu değişiklikleri yüzünden istedikleri hamleleri yapamadıklarını söyleyen Tolga Doğantez, "Futbolcularım büyük bir özveriyle ve iyi niyetle oynuyor. Ancak fiziksel eksiklikler yüzünden son vuruşlarda başarılı olamıyoruz" dedi. Eyüpspor müsabakasında Niğde Belediyespor maçına oranla daha üretken bir futbol sergilediklerini ancak sonuca gidemediklerini sözlerine ekleyen Tolga Doğantez, sözlerine şxöyle devam etti:"Düşme potasıyla aramızda 4 puan fark var. Ayrıca altımızda da 4 takım bulunuyor. Ligin bitmesine 5 hafta kala biz endişeleniyorsak, rakiplerimizin çok daha fazla endişelenmesi lazım. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Etimesgut Belediyespor'u yenerek rahat nefes alacağımıza inanıyorum. Geleceğin takımını oluşturmak için de çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."AA