Arjantin Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Mas kadro dışında kaldı

Sağ dizinden sakatlandı
Dünya Kupası eleme maçında oyundan alınan futbolcunun durumunun ne derece ciddi olduğu merak konusu olurken, endişe uyandırıcı bir gelişme meydana geldi. Sağ dizinden bir sakatlık geçirdiği belirtilen 28 yaşındaki sol bekin henüz iyileşmediği belirtildi.
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Yerine Pinola çağrıldı
Bu gelişmenin ardından Emmanuel Mas, Bolivya maçının kadrosundan çıkarıldı. Trabzonsporlu deneyimli futbolcunun yerine Rosario Central takımından, sol bek ve stoper mevkilerinde görev alabilen Javier Pinola kadroya dahil edildi.
Rize maçında oynayacak mı?
Teknik direktör Bauza'nın San Lorenzo'dan eski öğrencisi olan ve milli takımda da sürekli tercih etmeye başladığı oyuncunun Türkiye'ye ne şekilde döneceği ve Rizespor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. (Skorer)
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