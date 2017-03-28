Arjantin Milli Takımı'nda Trabzonsporlu Mas kadro dışında kaldı Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Bauza, sağ dizinden sakatlığı bulunan Trabzonsporlu Emmanuel Mas'ı, Bolivya maçı kadrosundan çıkardı.

Sağ dizinden sakatlandı

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Hakan Ateşler

Trabzonsporlu Emmanuel Mas, milli takımda sakatlık talihsizliği yaşadı. Ligin ikinci yarısında yenilgisi olmayan ve büyük bir çıkış yakalayan bordo-mavili ekibin başarısında büyük pay sahibi olan Arjantinli oyuncu, Şili maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle camiayı üzdü.Dünya Kupası eleme maçında oyundan alınan futbolcunun durumunun ne derece ciddi olduğu merak konusu olurken, endişe uyandırıcı bir gelişme meydana geldi. Sağ dizinden bir sakatlık geçirdiği belirtilen 28 yaşındaki sol bekin henüz iyileşmediği belirtildi.Bu gelişmenin ardından Emmanuel Mas, Bolivya maçının kadrosundan çıkarıldı. Trabzonsporlu deneyimli futbolcunun yerine Rosario Central takımından, sol bek ve stoper mevkilerinde görev alabilen Javier Pinola kadroya dahil edildi.Teknik direktör Bauza'nın San Lorenzo'dan eski öğrencisi olan ve milli takımda da sürekli tercih etmeye başladığı oyuncunun Türkiye'ye ne şekilde döneceği ve Rizespor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. (Skorer)