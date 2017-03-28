Antalyaspor'da Deniz Kadah çalışmayı yarıda bıraktı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan
Makoun ile Çekya Milli Takımı’nda bulunan Celustka katılmadı.
Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay’ın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.
Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah, antrenmanı yarıda bıraktı.
AA