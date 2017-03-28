Antalyaspor'da Deniz Kadah çalışmayı yarıda bıraktı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, idman sırasında ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah çalışmayı yarıda bıraktı

Batuhan Özdemir

’in 26. haftasında 1 Nisan Cumartesi günüile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olanMakoun ile Çekya Milli Takımı’nda bulunan Celustka katılmadı.Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas ve şut çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay’ın futbolcularına uyarılarda bulunduğu görüldü.Pas çalışması sırasında sağ ayağında ağrı oluşan Deniz Kadah, antrenmanı yarıda bıraktı.