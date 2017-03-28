Ali Dürüst: Artık yarışın içindeyiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım’ın Finlandiya galibiyetiyle 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki yarışa dahil olduğunu söyledi.

Yıldırım Kılıç

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde zor bir grupta mücadele ettiğini belirterek, "2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kura çekimi sonrasında zor bir grupta mücadele ettiğimizi söylemiştik. İlk maçlar da bunu gösterdi. Bu yarışta var olmak için Finlandiya maçında galip gelmemiz lazımdı. Antalya’da kontrolün bizde olduğu iyi bir oyunla 3 puan aldık. Artık bu yarışın içindeyiz." diye konuştu.A Milli Takım’ın Eskişehir’de Moldova’yı 3-1 yendiği maçta gençlerin sahne aldığını aktaran Dürüst, "Moldova maçında Fatih hoca genç oyuncularımızı görmek istedi. Tarihin en genç milli takımı ile sahaya çıktık. Çok iyi bir seyirci önünde çok güzel bir futbolla galibiyet aldık. Bu maçla Türkiye yeniden futbola döndü. Futbol ve futbolun güzellikleri konuşuldu. Önümüzde güzel günler var. Milli takımın içinde de tatlı bir rekabet olacak. Bu rekabetten de güzel sonuçlar doğacak." ifadelerini kullandı.Ali Dürüst, Eskişehir’deki ortamın çok güzel olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yedekte olup da arkadaşlarını, kardeşlerini destekleyen iyi bir milli takım kadrosu vardı. Güzel bir enerji oluştu. Eskişehirli vatandaşlarımıza da teşekkür etmek lazım. Futbol seyircisinin nasıl olması gerektiğini bize gösterdiler. Milli takım, Türkiye’nin takımı. Çok güzel statlarımız var. Bu da gurur verici. Bu statlarda güzel bir hava esiyor. Bunu Konya ve Antalya’nın ardından Eskişehir’de gördük. Yapanların eline sağlık. Gerekli tedbirleri alacağız. Milli takım, Türkiye’nin takımı olduğu için ülkemizin her köşesinde maç yapacağız."Son günlerde tartışılan yabancı oyuncu kuralına değinen Ali Dürüst, genç futbolcu yetiştirmek için altyapıya önem verilmesi gerektiğini kaydetti.Dürüst, yabancı oyuncu kuralının beraber alındığını ifade ederek, "Federasyon Başkanımız ile Sayın Göksel Gümüşdağ, devamlı karar değiştirmenin futbola yarar sağlamayacağını söyledi. Bunun 2019’a kadar devam edeceğini belirttik. Genç oyuncu yetiştirmek için yasaktan ziyade altyapıya önem vermek lazım. Federasyon olarak da bunu teşvik ediyoruz." dedi.Türkiye’de rekor seviyede stat yapıldığını anlatan Dürüst, sözlerini şöyle tamamladı:"Her gittiğimiz statta çok gururlanıyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Yalnız statlar değil, gittiğimiz şehirlerdeki konaklama, yollar ve ulaşım üst seviyede. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye aday. Bunu da hak ediyoruz. Eskişehir seyircisi de Türklerin futbola ne kadar iyi baktığını ve Türkiye’de nasıl bir ortam olduğunu ispat etti. El birliği ile 2024 için çalışacağız. İnşallah alacağız."