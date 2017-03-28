28 Mart Salı Adana at yarış tahminleri 28 Mart Salı Adana at yarış tahminleri... Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi ve sizler için kupon hazırladı.

Şampiyonların soyundan gelen RED ANGEL

Yakup Çınar

...yazarıgünün programını değerlendirdi ve sizler için kupon hazırladı.Gazi Şampiyonu olmasının yanı sıra yarışçılığımızın efsane atlarından birisi olan Grand Ekinoks’un anneden kardeşi Yellow Angel’in, gelmiş geçmiş en iyi aygırlarımızdan Victory Gallop’tan verdiği temsilcisi RED ANGEL, gün geçtikçe gerçek sınıfına yakışır koşmakta. Son yarışında en dış kulvardan güçlü gelen rakibine direnemeyerek ikinci kalan safkan, bu kez daha uygun rakipleri arasında kazanmasını beklediğim isimdir. Günün bankosu olarak okurlarımızın değerlendirmesine sunuyorum.Uzun mesafeye son derece yatkın bir safkan olan MORTODELA, düzlükteki etkili akınlarıyla rakiplerinin dışından gelerek hakimiyetini hissettirmişti. 2.06.40 ile bu mesafedeki en iyi dereceye de sahip olmasıyla favorimdir. İlk defa çıktığı uzun mesafede biraz da erken öne çıktığı için son aksiyonda geçilen DEUCALION ve sert guruptaki son startına itibar etmediğim NAVAHO ikilisini mutlak suretle değerlendirmeye alınması gereken rakipleridir. Bu üç safkanı blok halinde düşünerek ayrım gözetmemeliyiz.Gününde olduğunda çok daha farklı performanslara imza atabilen ŞAFAK VAKTİ, sert rakiplerine rağmen ilk şans verdiğim isimdir. Süratli gideceği aşikar mücadelenin son metrelerindeki ataklarıyla TURABİ, ara sonrası katıldığı üç koşudan da zaferle ayrılarak verdiği arayı çok iyi değerlendirdiğini kanıtlayan KIRIM BEYİ, uzun sprint yeteneğiyle sayısız başarısı bulunan ATASOY ve önde boş kalabilirse KATI SEMİH ise devreye girebilecek diğer isimlerdir. İmkanlar elverdiği takdirde bu koşudaki safkanlar arasında ayrım yapmamalıyız.Taylığından bu yana katıldığı hemen her yarışında süratli stiliyle birincilik mücadelesine dahil olabilen klas safkan DUQUAN, son startında aynaya bir aksiyon kalan güçlü rakibine teslim olmasına rağmen nazarımda kazanmış kadar başarılıydı. Bu kez çıktığı gibi kazanarak rövanşı da alabilir. Adeta ezeli rakibi konumundaki bir diğer istikrar abidesi safkan MISTER STRONG ise elbette sert rakibidir. İki safkan arasındaki keyifli ve amansız mücadelenin galibinin ganyan olacağını düşünüyorum.Adana’da koştuğu on koşudan dokuzunda tabeladan düşmeyerek ne denli yetenekli bir kısrak olduğunu kanıtlayan FÜLANE, son yarışında kazanarak başarılı yarışlarını taçlandırdı. Üstün formu ve formda ekürisiyle birlikte öncelikle düşünülmelidir. Son günlerde formunu geliştiren süratli safkan KALENDER KIZ ve inatçı yarış karakteriyle çıktığı gibi kazanmaya çalışacak olan BECENE GÜLÜ ise hata kollayacak rakipleridir.Son dönemin en kalabalık ve denk mücadelesinden çıkabilecek tüm sonuçlara hazırlıklı olmalıyız. Bu sebeple mümkün olduğunca fazla safkana şans tanımak durumunayız. Hatta biraz abartarak “hepsi” seçeneğine de başvurabiliriz. Kriterlerime göre bir sıralama elbette yapacağım. Bu sıralamanın ilk basamağının sahibi ise takibimdeki GÖRKEMLİ olacak. BURCUTAY, FATMA GELİN, TEKFORD FEYZA, SEVİLAY, MAYISKIZI, ELMASOR, ARTUNYILDIZI, DEYE HATIN, KOŞANPRENSES, GÜLSUHANIM ve TEKJIN ise sırasıyla önereceğim diğer kısraklardır. Şansınız ve bahtınız açık olsun…(2)(4.5.3)(4.5.2.1.3)(1.3)(1.3.5)(6.2.5.11.10.12.4.1.3.17.7.18)