Zeynep Fıratoğlu ile gayrimenkul borsası Gazetemizin yazarlarından Zeynep Fıratoğlu, gayrimenkul borsasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

'Taksim Meydanı’nın iki katı büyüklüğünde Kent Meydanı yapıyoruz'

Dekon Senkron, Finans Merkezi’nde yükseliyor

ABD'de Türkler’e özel proje

63 yıllık Anadolu markası İstanbul’a açılıyor

GYODER Başkanı Aziz Torun: “GYODER’İN BAŞARISINDA KADINLARIN ROLÜ ÇOK BÜYÜK”

KiLER GYO KARTAL TOWERS iLE HAYALLERi KARTAL’DA GÖKLERE ÇIKARDI

Colorist Şile'de büyük kampanya dönemi başlıyor!

Caner Kolağasıgil

Üçüncü İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu üyesi Ömer Saylık: Yatırımcı için projenin özellikleri kadar zamanında tamamlanması ve para kazandırıyor olması da çok önemli.3. İSTANBUL’u hayata geçiren ASAF İş ortaklığı; Körfez sermayesinin önemli ismi Al Zamil, Anadolu sermayesinin güçlü temsilcilerinden olan İttifak Holding’in Seha Yapı ve Adese şirketleri ile birlikte sektörün liderlerinden biri olan Fuzul Grup bir araya gelerek çok önemli bir güç birliği oluşturdu. İstanbul gayrimenkul pazarındaki yoğunluğun satış hızımızı kesmemesi ve yeni pazarlar yaratabilmek adına Arap müşterilere satışın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda Al Zamil’in o bölgedeki gücü, İstanbul’a yeni müşterileri kazandırma becerisi bu ortaklığın en büyük nedenlerinden birisidir.“Başakşehir’in en büyük projesi” unvanını taşıyan 3. İSTANBUL projesi; üç konut etabı, rezidansı, home office blokları, cadde mağazaları ve çarşısı ile karma bir yapıya sahip. Konut etaplarımızda, 2+1’den 4+1’e kadar uzanan farklı tip ve büyüklüklerde yaklaşık 1.250 daire bulunuyor. Rezidans ve home office bloklarında bulunan konutlarla birlikte bu sayı toplamda 1.500’e çıkıyor. 3. İSTANBUL’da 107 adet cadde mağazamız ve 102 adet de çarşı dükkanı mevcut. İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler için “yaşam alanları” son derece önemlidir. 3. İstanbul’da çocuklar çocukluklarını yaşayacak, aileler sosyalleşmenin 0mutluluğuna varacak, en büyük tercih nedeni de bu olacak. Bu yaşam alanlarında kapalı yüzme havuzlarından, SPA alanlarına, PlayStation odasından hobi atölyelerine kadar farklı ve zengin olanaklar sunuluyor. Ayrıca projemiz Taksim Meydanı’nın yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Kent Meydanı ile bölgenin sosyal buluşma merkezini oluşturacak. 3. Havalimanı, 3. Köprü, Atatürk Havalimanı, E-5 ve TEM gibi ulaşım arterlerinin kesişim noktasında yer alan 3. İSTANBUL, tramvay, metro, otobüs ve hava ray gibi toplu taşıma ulaşım avantajlarıyla birçok ayrıcalık sunuyor.Burada ortağınızın gücü çok önemli. Dünyada önemli işler tamamlamış, bölgesinde tanınan bir ortağınız varsa o bölgenin ve yakın bölgelerde bulunan potansiyel müşterilerinin takibindedir. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar bu tür ortaklıklara çok dikkat ediyor. Yatırımcı için projenin özellikleri kadar zamanında tamamlanması ve para kazandırıyor olması da çok önemli.Her bir ortağımız alanında ve bölgesinde çok güçlü. Asaf iş ortaklığı olarak güçlerimizi birleştirerek ilk projemiz olan Başakşehir’in en büyük projesi 3. İstanbul’a start verdik. Bugünkü rakamlara baktığımızda projemizin satışları ve müşteri beğenisi oldukça iyi. Bu gösteriyor ki bu ortaklıktan doğan sinerji ve akıl birliği bize bu başarıyı sağladı. Orta vadede yeni projeler için aynı ortaklarla Türkiye’de ve dünyada yeni ilklere imza atabiliriz.Sporun toplumu birleştirme gücü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli motivasyon kaynağı. Birçok spor dalında hem dünyada hem de bölgemizde başarılarımız her geçen gün yenileniyor. Sporda kazandığımız başarılarla diğer toplumlara karşı saygınlığımızın arttığını görebiliyoruz. İşte böyle bir konuda toplum olarak rahatça birleşebiliyor, tek vücut olabiliyoruz. Önemli futbol maçlarında dünyaya büyük mesajlar verebiliyor, ülkemizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Buna verdiğimiz önemle, biz de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün hem forma sponsoru olarak hem de stadyumunda isim sponsoru olarak yer alıyoruz. Sporun sosyalleştiren bir faktörü de var, yoğun iş hayatından uzaklaşmak için çoğumuz spora sarılıyoruz, aynı salonda koşuyor, aynı çim sahada top koşturuyoruz, yeni insanlar tanıyor, takım oluyoruz. Tüm bu aktivitelerin sonunda sağlıklı bir bedene sahip olmanın verdiği enerjiyle başarılarımız katlıyor, nesillerimizi dinamik tutmayı başarıyoruz.Finans Merkezi’nin kalbinde yükselen Dekon Senkron, 63 ile 109 metrekare arasında değişen büyüklükleri, hem konut, hem ev-ofis olarak kullanılabilmesi, proje kapsamında yer alan ticari alanları, geniş balkonları ve 4,800 TL’den başlayan metrekare birim fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ön talep sürecinin başladığı 168 dairelik projenin yüzde 30’u satıldı. 300’ün üzerinde de ön talep var.Breeze De Mar'da çok özel keyifleri yaşarken modern yaşamın size sunduğu konforun tadını çıkaracak, Orlando'nun yeni nesil konutlarında geleceğe bugünden tanık olacaksınız. Amerika’da sınırsız ayrıcalıkları ile bugün keyifli yaşam, yarın kazancı katlanacak bir yatırım sizi bekliyor. Breeze De Mar projesinin reklam yüzü Serdar Ortaç, eşi Chloe Ortaç.Kayseri merkezli Başyazıcı Grubu, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Kayseri’nin ilk yaşam merkezi olan Mix Kayseri projesini gerçekleştiren Başyazıcı Grubu ölçeğini büyüterek İstanbul’da inşaat sektöründe 70 milyon liraya mal olan Başyapıt Dragos projesini hayata geçirecek. İslami kurallara uygun olarak üretilen et ürünleriyle Başyazıcı Grubu, Anadolu’dan sonra İstanbul pazarında da yer almaya hazırlanıyor.Aziz Torun “Bugün Yönetim Kurulu üyelerinin 6’sı ve İcra Kurulumuz’un 3 üyesi kadın yöneticilerden oluşuyor. Görev yaptığımız dönemde en büyük desteği kadınlardan aldık. Yönetim Kurulu üyeleri, Komisyon Başkanları, hatta komisyonlarda görev alan tüm kadın çalışanlara gösterdikleri büyük özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.31 katlı ve 24 katlı 2 bloktan oluşan projede 451 konut ve 800 metrekarelik ticari alandan oluşan Referans Kartal Towers’da 1+1, 2+1, 3+1, 4+1’e kadar dört çeşit konut tipi; 5+1, 4+1 ve 3+1’den oluşan penthouse daireler de yer alıyor. 300 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Referans Kartal Towers’ta daire teslimleri Mayıs 2018’de yapılacak.CFR Yapı tarafından inşa edilen Colorist Şile’de yüzde 20 peşinat ödeyen herkes ev sahibi olabiliyor. 199 bin TL'den satışa sunulan daireler için CFR yapı İki farklı vade seçeneğiyle yatırımcısının karşısına çıkıyor. Colorist Şile'de 1+1 daireler 199 bin TL, 2+1 loft bahçe daireler 332 bin 500 TL, 2+1 teras daireler 285 bin TL, 3+1 loft bahçe daireler ise 402 bin 500 TL'den alıcı buluyor.