Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor’da kulüp başkan vekili Fatih Yamak, Anadolu Efes maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

27 Mart 2017, Pazartesi 17:26 Yorum Yaz
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Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri karşısında ilk 3 çeyrekte iyi mücadele ettiklerini ancak final periyodunda rakiplerinin atağına karşılık veremediklerini belirtti.

Anadolu Efes karşısında maçı kazanma noktasına getirdiklerini vurgulayan Yamak, "Türkiye ve Avrupa’nın en iyi ekiplerinden birisi ile oynadık. İlk 3 çeyrekte çok iyi mücadele ettik ve hep önde olan taraf bizdik. Maçı kazanma noktasına getirdik fakat final periyodunda Anadolu Efes, tecrübesi ve kadro derinliğinin avantajını kullandı ve kazanmasını bildi. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.

Fatih Yamak, 1 Nisan Cumartesi günü sahalarında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacaklarını anımsatarak, hedeflerinin zorlu maçı kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.

AA
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