Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor’da kulüp başkan vekili Fatih Yamak, Anadolu Efes maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Batuhan Özdemir

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri karşısında ilk 3 çeyrekte iyi mücadele ettiklerini ancak final periyodunda rakiplerinin atağına karşılık veremediklerini belirtti.karşısında maçı kazanma noktasına getirdiklerini vurgulayan, "Türkiye ve Avrupa’nın en iyi ekiplerinden birisi ile oynadık. İlk 3 çeyrekte çok iyi mücadele ettik ve hep önde olan taraf bizdik. Maçı kazanma noktasına getirdik fakat final periyodunda Anadolu Efes, tecrübesi ve kadro derinliğinin avantajını kullandı ve kazanmasını bildi. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." diye konuştu.Fatih Yamak, 1 Nisan Cumartesi günü sahalarında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacaklarını anımsatarak, hedeflerinin zorlu maçı kazanmak olduğunu sözlerine ekledi.