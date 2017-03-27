Wushunun yıldızları Avrupa Şampiyonası’nda yarışmayacak Başörtüsü nedeniyle 2013’te Romanya’daki Avrupa Wushu Şampiyonası’ndan diskalifiye edilmesinin ardından bir daha bu organizasyona katılamayan milli sporcu Zeynep Makbule Akyüz, bu yıl gelen teklife rağmen şampiyonaya gitmeme kararı aldı.

Batuhan Özdemir

Romanya’da 2013’te başörtüsü nedeniyle’ndan diskalifiye edilen milli wushucu, bu yıl Rusya’da düzenlenecek şampiyonaya çağrılmasına rağmen yarışmalara katılmama kararı aldı.Dünya şampiyonu Zeynep Makbule, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Antalya’da gerçekleştirilen ilk Akdeniz Wushu Şampiyonası’nda dizi sakat olmasına rağmen kategorisinde ilk sırayı aldığını söyledi.Avrupa Wushu Şampiyonası’na katılması yönünde teklif geldiğini anlatan Zeynep, başörtüsü nedeniyle 2013’te kendisini diskalifiye eden Rusya Wushu Federasyonu yetkilisinin, babası Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz’ü ülkesine davet ettiğini belirtti.Zeynep, orada yapılan toplantının ardından Rus yetkililerin kendisi ve ablası adına babasından özür dilediğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Bana da hediye gönderdiler. Bizi tekrar Avrupa Şampiyonası’na katılmaya Rusya’ya davet ettiler ama kesinlikle kabul etmiyorum. 2013’te beni başörtümden dolayı diskalifiye ettikten sonra umarım bir daha katılmamı beklemiyorlar, zaten katılmayacağım. Ben dünya şampiyonuyum, Avrupa şampiyonluğuna ihtiyacım yok. Kasım ayında Çin’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılacağım."Zeynep Makbule’nin ablası dünya şampiyonu milli wushucu Elif de kardeşine destek olmak amacıyla Avrupa Şampiyonası’na katılmayacağını ifade etti.Bu yıl kendilerine davet geldiğini hatırlatan Elif, "Başörtüsünü kabul ediyorlar ama ben kardeşime yaptıklarından dolayı onları kabul etmiyorum. Babam, Rus federasyon başkanıyla görüşmüş, hatta onlar bizi şampiyonaya davet etmiş. Kardeşim Necmettin davetleri gereği katılabilir ama ben ve Zeynep katılmayacağız." diye konuştu.Milli sporcu Elif, 2013’teki şampiyonada yaşananları anlatarak, "Kardeşim yarışmaya katıldı, normal puanı 9.70’ti. Birinci olacaktı fakat başhakem, başörtülü olduğu gerekçesiyle puanını yayınlamadı, vermedi ve diskalifiye etti. Kardeşimin de benim de Avrupa Şampiyonası’na ihtiyacımız yok. ’Zaten dünya şampiyonuyum.’ diyerek tepkisini ortaya koydu." şeklinde konuştu.Milli wushucuların erkek kardeşi dünya şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz ise organizasyona katılma kararı aldığını belirtti.Birinci olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını aktaran Necmettin, "İstiklal Marşımızı orada okutmak istiyorum. Yapılan haksızlıklardan dolayı ablalarım Avrupa Şampiyonası’na davet edilseler de katılmıyor. Ben de orada en iyi şekilde, açık ara farkla birinciliği alın terimle alıp gereken cevabı vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz de Elif ve Zeynep Makbule’nin dünya şampiyonası seviyesinde yarıştığını, Rusya’daki organizasyona başka sporcuların katılacağını belirtti.Yapılan hatadan sonra sporcuların yeniden davet edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Akyüz, "Başörtüsü yasağının insancıl bir tarafı yok. Böyle bir yasağa karşıyız ve yıllardır bunun mücadelesini verdik. Şimdi onlar bu yasağı kaldırmanın yolunu arıyorlar." dedi.Tepkiden değil uzlaşmadan yana olduklarını dile getiren Akyüz, yaklaşık bir ay önce Rusya Federasyon Başkanı ve Avrupa ile dünya federasyonlarının başkan yardımcılarıyla görüştüklerini aktararak, "İlk kez masaya oturduk ve bu yasağın kaldırılması, tekrar Avrupa Şampiyonası’na katılmamız konusunda ön mutabakat sağladık. Taolu ve sanda takımlarımızda, oraya gidecek kapalı kızlarımız var." şeklinde konuştu.