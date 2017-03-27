Westbrook’un "triple double"ı galibiyete yetmedi NBA’de Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, takımının Houston Rockets’a 137-125 kaybettiği maçta sezonun 36. "triple double"ına imza attı.

Batuhan Özdemir

’nde’a 137-125 yenilen’ın all-star oyuncusu, bu sezon 36. kez "triple double" yaptı.NBA’e 10 maçla devam edildi. Normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünün favorileri gösterilen James Harden ile Russell Westbrook’un takımları karşılaştı. Sahadan 137-125 galip ayrılan Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini elde etti.Ev sahibi Rockets’ın all-star oyun kurucusu Harden, maçı 22 sayı, 12 asist, 5 ribauntla tamamladı. Lou Williams 31 sayı, Trevor Ariza 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Eric Gordon ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.Thunder’da Westbrook 39 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla bu sezon 36’ncı, kariyerinde 73. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.NBA’e 6 maçla devam edilecek.Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 92-107Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 120-106Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 137-125Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 97-98Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 94-109Boston Celtics-Miami Heat: 112-108Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 107-94Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 90-115Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 106-94Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 81-97