Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Westbrook’un "triple double"ı galibiyete yetmedi

NBA’de Oklahoma City Thunder forması giyen Westbrook, takımının Houston Rockets’a 137-125 kaybettiği maçta sezonun 36. "triple double"ına imza attı.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets’a 137-125 yenilen Oklahoma City Thunder’ın all-star oyuncusu Russell Westbrook, bu sezon 36. kez "triple double" yaptı.

NBA’e 10 maçla devam edildi. Normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünün favorileri gösterilen James Harden ile Russell Westbrook’un takımları karşılaştı. Sahadan 137-125 galip ayrılan Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Rockets’ın all-star oyun kurucusu Harden, maçı 22 sayı, 12 asist, 5 ribauntla tamamladı. Lou Williams 31 sayı, Trevor Ariza 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Eric Gordon ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Thunder’da Westbrook 39 sayı, 13 asist ve 11 ribauntla bu sezon 36’ncı, kariyerinde 73. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

NBA’e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 92-107
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 120-106
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 137-125
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 97-98
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 94-109
Boston Celtics-Miami Heat: 112-108
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 107-94
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 90-115
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 106-94
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 81-97

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