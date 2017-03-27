Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Ve kaptan Volkan Demirel takıma katılıyor

Dün de takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştiren Volkan Demirel’in bugün arkadaşlarına katılacağı öğrenildi. Volkan, buna rağmen hafta sonundaki Karabükspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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Volkan Demirel, Krasnodar ile 22 Şubat’ta oynanan rövanş maçında sakatlanmış ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Tecrübeli file bekçisinin iyileşme süreci beklenenden hızlı geçti. Kaptan, geçtiğimiz hafta topla antrenmanlara başlamıştı.

Dün de takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştiren Volkan Demirel’in bugün arkadaşlarına katılacağı öğrenildi. Volkan, buna rağmen hafta sonundaki Karabükspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Başarılı kalecinin kendisini 5 Nisan’da kupada Kayserispor ile oynanacak rövanşta deneyebileceği öğrenildi. Volkan Demirel’in asıl hedefi ise 23 Nisan’daki Galatasaray derbisinde tam anlamıyla hazır bir şekilde kalede olmak.
 
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