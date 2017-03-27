Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Tudor'dan çifte mesai

Galatasaray’ın teknik patronu, kalan 9 maç öncesi takımı istediği düzeye getirip Şampiyonlar Ligi biletini almanın hesaplarını yapıyor. Igor Tudor, diğer yandan da gelecek sezonun planlaması doğrultusunda transfer edilecek isimler üzerinde çalışıyor, adeta Florya’dan çıkmıyor.

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Milli maçlar nedeniyle araya girildi ancak teknik direktör Igor Tudor şu günlerde her zamankinden fazla mesai harcıyor. Trabzonspor yenilgisinin ardından takımı ayağa kaldırmak için uğraş veren Hırvat çalıştırıcı, ligde kalan 9 maçta maksimum puanı kazanıp, Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.

3-4-3 sisteminden vazgeçmeyen, yoğun idman programında oyun mantalitesini öğrencilerine iyice ezberleten Tudor, mesaisinin yüzde 40-50’sini ise gelecek sezon planlarına ayırıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki futbolcuları ekibiyle birlikte takip eden Tudor, ilk 11’de direkt olarak forma giyebilecek 4-5 isim istiyor. Transfer çalışmalarında son durum şöyle:

Yerlide Tunay ve Emre...

Podolski ayrılacağı için forvet hattına mutlaka oyuncu alınacak. Gündemdeki bir numaralı isim, devre arasında da çok istenen Tottenhamlı Vincent Janssen. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu konusunda kiralama formülü konuşuluyor.

Tudor’un stoperde önceliği vatandaşı Domagoj Vida olurken, İspanya basını da Cim Bom’un, bonservisi Manchester City’de bulunan, bu sene ise Valencia’da kiralık oynayan Mangala ile ilgilendiğini yazdı. İç piyasada ise Alanyaspor’un yıldız orta sahası Emre Akbaba ve Kasımpaşa ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun liste baştı. 

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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deli 28 Mart 2017 Salı 09:13

Ya Allah aşkına şu Kasımpaşa'dan futbolcu almayın artık. Adamlar şampiyondu da biz mi bilmiyoruz?

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