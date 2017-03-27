Tudor'dan çifte mesai

3-4-3 sisteminden vazgeçmeyen, yoğun idman programında oyun mantalitesini öğrencilerine iyice ezberleten Tudor, mesaisinin yüzde 40-50’sini ise gelecek sezon planlarına ayırıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki futbolcuları ekibiyle birlikte takip eden Tudor, ilk 11’de direkt olarak forma giyebilecek 4-5 isim istiyor. Transfer çalışmalarında son durum şöyle:
Yerlide Tunay ve Emre...
Podolski ayrılacağı için forvet hattına mutlaka oyuncu alınacak. Gündemdeki bir numaralı isim, devre arasında da çok istenen Tottenhamlı Vincent Janssen. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu konusunda kiralama formülü konuşuluyor.
Tudor’un stoperde önceliği vatandaşı Domagoj Vida olurken, İspanya basını da Cim Bom’un, bonservisi Manchester City’de bulunan, bu sene ise Valencia’da kiralık oynayan Mangala ile ilgilendiğini yazdı. İç piyasada ise Alanyaspor’un yıldız orta sahası Emre Akbaba ve Kasımpaşa ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Tunay Torun liste baştı.
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