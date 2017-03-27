Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Trabzonspor'dan sert açıklama!

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden CAS'ın Fenerbahçe kararı ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Kulüp, yayınlanan açıklamada, "Kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FIFA’ya müracaattan imtina etmeyecektir!" dedi.

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Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden CAS'ın Fenerbahçe kararı ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün UEFA, TFF ve Fenerbahçe Kulübü aleyhine yapmış olduğu müracaatın reddedildiğine dair CAS kararı bugün akşam saatlerinde avukatlarımıza bildirilmiştir.

Daha önce defaten açıkladığımız üzere bu davanın konusu yetki ve uygulanacak cezalar olup; tescillenen şikenin varlığı bu dava konusu değildir. Adı geçen kulüp ve şahısların şike eylemlerinin varlığı UEFA Disiplin Komitesi, UEFA Temyiz Kurulu, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile de sabittir. Kaldı ki, CAS’ın önceki kararlarında, Türkiye’de adli yargı mercilerince ne karar verilirse verilsin kendi kararlarının asla değişmeyeceğine vurgu yapılmıştır.

Kulübümüzün sürece yönelik bütün olasılıkları değerlendirerek yol haritasını belirlemiştir. CAS’a yapılan müracaatımız ile ilgili olarak yöneticilerimiz ve hukukçularımızın önceki açıklamaları ile de sabit olduğu üzere süreci bugüne kadar kararlılık ve ciddiyetle takip eden kulübümüz, bundan sonra da hukuken hakkını aramaktan ve FIFA’ya müracaattan imtina etmeyecektir!"
Trabzonspor

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YORUMLAR

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Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Berdain 28 Mart 2017 Salı 00:06

Ekmek Yok bu kapıdan size. Kendiniz bile inanmıyorsunuz. İnsanların duygularından nemalanmayı ne zaman bırakacaksınız?

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acillatem 28 Mart 2017 Salı 01:38

FİFA da reddecek goreceksiniz. Kardesim Fenerbahce aklanmistir. Turkiyede mahkemeler kararini vermis sen daha neyle ugrasiyosun.

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Boncukermanfb 28 Mart 2017 Salı 02:48

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