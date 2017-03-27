Trabzonspor'dan CAS açıklaması!

Gökhan Saral, DHA’ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kararı Futbol Federasyonu yetkililerinden öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Şu anda kulübümüze ulaşan bir yazı yok. CAS müracaatımızda çıkabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz karara göre yol haritamızı belirlemiştik. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşması halinde değerlendirmemizi FIFA'ya başvuruda bulunacağız. Hak arama mücadelemiz şampiyonluk kupamız müzemize gelene kadar devam edecek. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Taraftarlarımız rahat olsun. Yönetim olarak Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar arayacak, gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz."
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