Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
 Üyelik

Trabzonspor'dan CAS açıklaması!

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, 2010-11 sezonuna ilişkin Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun reddedildiğine yönelik kulübe ulaşan bir yazının olmadığını söyledi.

Yorum Yaz
A+ A-
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, 2010-11 sezonuna ilişkin Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun reddedildiğine yönelik kulübe ulaşan bir yazının olmadığını söyledi.

Gökhan Saral, DHA’ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kararı Futbol Federasyonu yetkililerinden öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda kulübümüze ulaşan bir yazı yok. CAS müracaatımızda çıkabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz karara göre yol haritamızı belirlemiştik. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşması halinde değerlendirmemizi FIFA'ya başvuruda bulunacağız. Hak arama mücadelemiz şampiyonluk kupamız müzemize gelene kadar devam edecek. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Taraftarlarımız rahat olsun. Yönetim olarak Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar arayacak, gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz."

İlişkili Haber

CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti


İlişkili Haber

Son dakika! İşte Yargıtay Başsavcılığı'nın Fenerbahçe kararı






 
Trabzonspor

Trabzonspor Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
Berdain 27 Mart 2017 Pazartesi 19:09

Bırakın bu işleri.

clearfix
erosis 27 Mart 2017 Pazartesi 22:07

Ne zaman takımı, taraftarı bu psikolojiye sokuyorsunuz, takım zarar görüyor. Atıp tutmayı bırakın artık bırakın.

TÜM YORUMLAR

clearfix
ecsamanci 27 Mart 2017 Pazartesi 21:36

Boş işleri bırakın artık...Kupa hiç bir zaman sizin olmadı bundan sonra da olmayacak.

clearfix
oktay3486 27 Mart 2017 Pazartesi 22:06

trabzon bosa yoruyorsun kendini 100 sene de ugrassan o kupayi alamazsin. not: galatasarayliyim

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Galatasaray yönetiminden Kadir Çetinçalı kararı
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Flaş! Beşiktaş'tam Emre Mor açıklaması
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...
Ygs sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den son dakika bilgisi...

SON DAKİKA HABERLERİ

LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
LYS başvuru tarihi ne zaman? LYS sınav tarihi 2017
YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!
YGS-3 puan türü ile girebilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler!
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
YGS sınav sonuçları I Sorgulama ekranı
Ygs sonuçları açıklandı I osym resmi açıklama yaptı
Ygs sonuçları açıklandı I osym resmi açıklama yaptı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı
FIFA, Lionel Messi’ye soruşturma açtı

 