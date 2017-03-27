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27 Mart 2017 Pazartesi
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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı için loca kararı

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Arena Stadı’ndaki locaların Beşiktaş maçı özelinde kiralamaya açıldığını duyurdu.

27 Mart 2017, Pazartesi 13:37 Yorum Yaz
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Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 8 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açılmıştır'' denildi.

Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde; Batı 10 bin lira, Doğu 6 bin lira ve Kale Arkası 3 bin lira.

TRABZON, (DHA)
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