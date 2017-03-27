Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı için loca kararı Trabzonspor Kulübü, Medical Park Arena Stadı’ndaki locaların Beşiktaş maçı özelinde kiralamaya açıldığını duyurdu.

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Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Takımımızın 8 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açılmıştır'' denildi.Batı, Doğu ve Kale Arkası bölümlerindeki 10 kişilik locaların kiralama fiyatları şu şekilde; Batı 10 bin lira, Doğu 6 bin lira ve Kale Arkası 3 bin lira.