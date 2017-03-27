Trabzonspor, Akyazı'yı 15 yıllığına kiralama kararı aldı Trabzonspor, Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin 15 yıl süreyle kiralanma kararı alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Caner Kolağasıgil

, Kulübü, Akyazı'nin 15 yıl süreyle kiralanma kararı alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.’in 19’uncu haftasındakimaçıyla birlikte’ndeki yeni stadına geçiş yapan ve maç başı kiralama yöntemiyle müsabakaları burada oynayan Trabzonspor, söz konusu kompleksi 15 yıllığına kiralama kararı aldı.Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi;“Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında; Hakim ortağımız Trabzonspor Futbol A.Ş.'nin kiracısı bulunduğu; stadyum, antreman sahaları, kamp-idari binaları ve diğer alanlardan oluşan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11 milyon TL bedel üzerinden, Trabzonspor Futbol A.Ş.'den Ağustos 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına, kira bedeli artış oranının her yıl yüzde 10 oranında olmasına, kira ödeme yöntemi olarak iskontolu olarak peşin ödeme yönteminin seçilerek, 15 yıllık toplam kira bedelinin, ödemelerin bugünkü değerine indirgenmesi sonucu elde edilen değer olan 134 milyon 893 bin 551,61 TL (KDV hariç) üzerinden peşin olarak ödenmesine, söz konusu kiralama işleminin ilişkili taraf işlemi olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca aktif büyüklüğün yüzde 5'inin üzerindeki alım-satım işlemlerinde, işlem değerinin bağımsız değerleme raporu çerçevesinde belirlenmesi zorunludur. Bu bağlamda, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin kullanım hakkı değerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan yetki almış Bağımsız Gayrimenkul Değerleme Şirketine, Gayrimenkule Bağlı Kullanım Haklarının değerinin tespiti için, Uluslararası Değerleme Standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Değerleme esaslarına uygun olarak değerleme raporu hazırlatılmasına, bu rapor sonucunda tespit edilecek yıllık kiralama bedelinin yukarıda belirtilen yıllık kira bedelinden düşük olması durumunda bu bedelin esas alınarak, kiralama sözleşmesinin revize edilmesine, Yapılacak olan kiralama işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebliği (II-23.1) uyarınca, tebliğin Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 5/1-e maddesi kapsamında yer aldığından aynı tebliğin Önemlilik Kriteri başlıklı 6. Madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; 6. maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; önemlilik kriteri hesaplamalarında baz alınan ilgili dönemdeki Kamuya açıklanan son finansal tablolara göre Şirketin Aktif Toplamının 298 milyon 285 bin 296 TL olduğu, kiralama bedeli toplam tutarının 134 milyon 893 bin 551,61 TL olması nedeniyle, işlemin madde hükmündeki yüzde 50'lik eşik değerin altında kalarak herhangi bir ayrılma hakkı doğurmadığına, yine 6’ncı Maddenin (2) numaralı fıkrası gereği; pay fiyatımızın, işbu Yönetim Kurulu kararımız tarihinden önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan şirket ortaklık değerinin 289 milyon 700 bin TL olduğu ve dolayısıyla bu kritere göre de 134 milyon 893 bin 551,61 TL olan toplam işlem tutarımızın yüzde 50 eşik sınırın altında kalarak herhangi bir ayrılma hakkı doğurmadığına, bahse konu kiralama işleminin, Trabzonspor Futbol A.Ş. ile karşılıklı bir protokol yapılarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.”