'Trabzon'da herkes hazır' Trabzonspor’da Çaykur Rizespor maçı öncesinde bu sezon en ciddi kadro sıkıntılarından biri yaşanıyor. Galatasaray maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Uğur, Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın yokluğu kesin.

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Caner Kolağasıgil

’damaçı öncesinde bu sezon en ciddi kadro sıkıntılarından biri yaşanıyor.maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Uğur, Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın yokluğu kesin. Milli takımlarında sakatlananve’ın da durumu kritik. Her 2 oyuncu için son karar maç gününde verilecek. Eğer Onazi ve Mas da takımındaki yerini alamazsa Fırtına, ideal olarak tanımlayabileceğimiz kadrodan 5 eksikle sahaya çıkacak. Taraftarlar bu konuda endişelense de teknik direktör Ersun Yanal’ın kafası çok rahat. Çünkü ilk yarıya oranla çok daha iyi bir hava yakaladıklarını belirten deneyimli çalıştırıya göre Trabzonspor’da herkes hazır durumda ve formayı hak ediyor. Kazanan kadroyu bozmamak adına genelde ilk 11’de büyük değişikliklere gitmeyen Yanal bu kez mecburen de olsa farklı birsahaya sürecek.Milli oyunculardan yoksun yapılan çalışmalarda da oyuncularını bu yönde her fırsatta yüreklendiren, “Bu tip maçlar herkes için bir fırsat. Elbette kimse fırsat için arkadaşının sakatlığını ya da cezasını beklemez ama bunlar da sonuçta futbolun içinde olan durumlar.bünyesindeki herkes değerlidir, burayı hak etmiştir. O nedenle çıkın ve kendinizi gösterin” mesajlarını veriyor.