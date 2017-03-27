'Trabzon'da herkes hazır'

Trabzonspor
’da Çaykur Rizespor
maçı öncesinde bu sezon en ciddi kadro sıkıntılarından biri yaşanıyor. Galatasaray
maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Uğur, Pereira ve Yusuf Yazıcı’nın yokluğu kesin. Milli takımlarında sakatlanan Onazi
ve Mas
’ın da durumu kritik. Her 2 oyuncu için son karar maç gününde verilecek. Eğer Onazi ve Mas da takımındaki yerini alamazsa Fırtına, ideal olarak tanımlayabileceğimiz kadrodan 5 eksikle sahaya çıkacak. Taraftarlar bu konuda endişelense de teknik direktör Ersun Yanal’ın kafası çok rahat. Çünkü ilk yarıya oranla çok daha iyi bir hava yakaladıklarını belirten deneyimli çalıştırıya göre Trabzonspor’da herkes hazır durumda ve formayı hak ediyor. Kazanan kadroyu bozmamak adına genelde ilk 11’de büyük değişikliklere gitmeyen Yanal bu kez mecburen de olsa farklı bir Trabzonspor
sahaya sürecek.
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‘Gösterin kendinizi’
Milli oyunculardan yoksun yapılan çalışmalarda da oyuncularını bu yönde her fırsatta yüreklendiren Ersun Yanal
, “Bu tip maçlar herkes için bir fırsat. Elbette kimse fırsat için arkadaşının sakatlığını ya da cezasını beklemez ama bunlar da sonuçta futbolun içinde olan durumlar. Trabzon
bünyesindeki herkes değerlidir, burayı hak etmiştir. O nedenle çıkın ve kendinizi gösterin” mesajlarını veriyor.
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Caner Kolağasıgil