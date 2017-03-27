Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Son dakika! İşte Yargıtay Başsavcılığı'nın Fenerbahçe kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

27 Mart 2017, Pazartesi 16:52 Yorum Yaz
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

Konuyla ilgili konuşan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe TV' canlı yayınına bağlanarak Yargıtay 5. Dairesi'nin son kararı vereceğini belirtti ve  "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak." dedi.
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tiaciltaoper 27 Mart 2017 Pazartesi 15:28

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