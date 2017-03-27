Son dakika! İşte Yargıtay Başsavcılığı'nın Fenerbahçe kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı Yargıtay 5. Dairesi'ne gönderdi.

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Bilgilendirme | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkanımız ve yöneticilerimiz ile ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti. pic.twitter.com/6NIJOM0z4i

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Mart 2017

Yakup Çınar

ve yöneticilerle ilgili beraat kararlarının onanmasını talep etti ve dosyayı'ne gönderdi.Konuyla ilgili konuşan asbaşkan Şekip Mosturoğlu,' canlı yayınına bağlanarak Yargıtay 5. Dairesi'nin son kararı vereceğini belirtti ve "Bu sabah UYAP üzerinden Yargıtay Başsavcılığı bu kararı göndermiş. Bu çok önemli bir adım ancak esas kararı Yargıtay 5. Dairesi verecek. Oradan da çıkacak olumlu kararın ardından cezai yargılama da sonuçlanmış olacak." dedi.