Son dakika gelişmesi! 2017 YGS sonuçları açıklanıyor! Saat kaçta ne zaman? Son dakika gelişmesi! 2017 YGS sonuçları açıklanıyor! Saat kaçta ne zaman? 2017 Yılında yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı'na (YGS) 2.5 milyona yakın öğrenci girmişti. Peki YGS sonuçları nezaman açıklanacak? YGS puan hesaplama nasıl yapılır? 150 puanı YGS'de kaç netle geçilir? YGS 180 puan barajı kaç net ile geçilir? Gibi soruların cevapları haberimizde...



YGS saat kaçta ne zaman açıklanacak?

YGS puan hesaplama nasıl yapılır?

150 puanı YGS'de kaç netle geçilir?

YGS 180 puan barajı kaç net ile geçilir?

YGS baraj puanı kaç?

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YGS saat kaçta açıklanacak? 2017 YGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yakup Çınar

2.5 Milyon öğrenci ve ailesibekliyor.gibi soruların cevabını arayanlar giderek artıyor.Gibi soruların cevapları haberimizde...ÖSYM’nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre YGS sonuçlarının açıklanma tarihi 28 Mart 2017 olarak belirtilmekte. Yani yarın açıklanacak.YGS puan türü ile tercih yapacak öğrenciler için bu tarih oldukça önemli. Çünkü adaylar elde ettikleri puanlarına göre, tercih döneminde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.Şimdiden söyleyelim saatler bu gece 00.00'ı gösterdiğinde öğrenciler bilgisarayın başında olacak. ÖSYM şuana kadar net bir saat belirmiş değil. Daha önceki yıllarda YGS sınavları sabah saat 10:00 ila 13:00 arasında açıklandı. ÖSYM'nin bu yıl yine bu saatlerde sınav sonuçlarını açıklaması bekleniyor...YGS sınavında verilen 4 yanlış cevap 1 doğru cevabın yok sayılmasına neden oluyor. Yani YGS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınavda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinden sorular soruluyor. Bu testlerden alınan puanların ortalaması hesaplanıp bu sayede de standart sapması bulunuyor. Elde edilen ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalama 50, standart sapma 10 puan olarak değerlendiriliyor. Bunun sonucunda da standart puan hesaplanıyor.YGS puan türlerinden en az birinden 150.000-179.999 arasında puan alanlar meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecekler. LYS’lere katılamayacaklar. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha yüksek olanların ise iki hakkı var. Birincisi LYS’lere girecekler. İkincisi de hem meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını hem de YGS puanıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler.Sınav sonucunda 150 puanı aşanlar açıköğretim ve önlisans programları ile bazı lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu adaylar üniversitelerin kendilerinin düzenlediği özel yetenek sınavlarına da katılabilecek. Bu barajı aşabilmek için 160 sorunun yer aldığı YGS’de her testte yüzde 12.5 başarı oranını yakalamanız gerekiyor. Her biri 40’ar sorudan oluşan 4 testten ortalama 5’er net olmak üzere toplam 20 net çıkarırsanız YGS’nin ilk barajı 150 puanı aşmış olursunuz.YGS’nin ikinci barajı ise 180 puan barajı. LYS’lere katılmak için 180 puan barajına ulaşmanız gerekiyor. Bu barajı aşmanız için 160 soruda yüzde 20 başarı oranını yakalamanız gerekir. Bunun için 4 testten ortalama 8’er net olmak üzere 32 net çıkarırsanız LYS’lere girmek için gereken yüzde 20 başarı oranını da tutturmuş olursunuz.YGS'ye girecek adaylarından en çok merak ettikleri konulardan biri de YGS baraj puanı oldu. Peki, 2017 YGS baraj puanı kaç? Sınavda 6 puan türünden birinde 150 puanı alanlar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adaylarında dört yıllık bir üniversite için tercih yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor.Sadece matematik ile fizik, kimya ve biyolojiden oluşan fen sorularını çözen bir aday ise yüzde 20 ile yüzde 10 arasında katkı sağlayacak olan bu iki testten gelecek puandan vazgeçmiş oluyor.Aynı hatayı sözel öğrencileri de tekrarlıyor. Sözel puanların oluşmasında Türkçe ve Sosyal Bilimler testleri yüzde 40 ile yüzde 30 oranında etkili. Ama fen ve matematik sorularının da etkisi yüzde 20ygs puan türlerine göre 1 soru kaç puan ile yüzde 10 orasında değişiyor. Puanlarınız hesaplanırken de testlerin ağırlık katsayıları kullanılacak. Yani her sorunun puanınızın oluşmasında etkisi var. Örneğin geçen yıl sosyal sorularının sözel puanlarının oluşmasında 4.250 katkısı varken, sayısal puanlarının oluşmasında da 1.115 katkısı oldu.