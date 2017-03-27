Serhat Akın neden yok? / Survivor'da son durum

Survivor 2017'de Serhat Akın yarışmalara katılmayınca izleyiciler merak etti. Serhat Akın'ın sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmasından haberi olmayan izleyiciler, Serhat Akın neden yok sorusunu yoğunlukla sormaya başlayınca Acun Ilıcalı konu hakkında önemli bir açıklam yapmak zorunda kaldı.
Survivor'ın yaratıcısı Acun Ilıcalı, Serhat Akın'ın küçük bir operasyon geçirdiğini ve önemli bir sorunu olmadığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre Serhat 2 gün içinde adaya geri dönecek fakat hemen oyunlarda yer alamayacak. Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre Serhat Akın, 8-10 gün arasında oyunlara katılabilecek.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Serhat Akın ile birlikte ünlüler takımında yer alan Survivor yarışmacıları da derin bir nefes aldı.
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