Serhat Akın neden yok? / Survivor'da son durum Survivor'da günden güne heyecan artıyor. Akıllardaki iki soru şöyle: 'Serhat Akın Survivor'da neden yok?' 'Serhat Akın'ın sağlık durumu nasıl?' Bu soruların yanıtını bizzat Survivor'ın yaratıcısı Acun Ilıcalı verdi. Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası Survivor 2017'nin ünlüler takımındaki yarışmacılar da derin bir nefes aldı.Survivor'daki son durum ve Serhat Akın'la ilgili son bilgiler haberde..

Survivor 2017'de son durum.. Serhat Akın'da son dakika... Serhat Akın Serhat Akın'ın rahatsızlığı ne? Kadıköy Boğası Serhat Akın, Survivor yarışmasında geçtiğimiz haftadan beri hem adada hem de oyun alanlarında yok. Serhat Akın'ın yarışmalara katılmayışı Survivor hayranları tarafından çok fazla merak ediliyor. Serhat Akın neden yok sorusu sıklıkla sorulurken, bizzat Serhat Akın neden yok?' sorusunun cevabı haberimizin devamında..



Survivor 2017'de Serhat Akın yarışmalara katılmayınca izleyiciler merak etti. Serhat Akın'ın sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmasından haberi olmayan izleyiciler, Serhat Akın neden yok sorusunu yoğunlukla sormaya başlayınca Acun Ilıcalı konu hakkında önemli bir açıklam yapmak zorunda kaldı.



Survivor'ın yaratıcısı Acun Ilıcalı, Serhat Akın'ın küçük bir operasyon geçirdiğini ve önemli bir sorunu olmadığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre Serhat 2 gün içinde adaya geri dönecek fakat hemen oyunlarda yer alamayacak. Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre Serhat Akın, 8-10 gün arasında oyunlara katılabilecek.



Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Serhat Akın ile birlikte ünlüler takımında yer alan Survivor yarışmacıları da derin bir nefes aldı.

İlişkili Haber Kadıköy'ün boğası Survivor Serhat Akın kimdir? Umut Eken Serhat Akın Survivor oyunlarında neden yok?'ın rahatsızlığı ne?, Survivor yarışmasında geçtiğimiz haftadan beri hem adada hem de oyun alanlarında yok. Serhat Akın'ın yarışmalara katılmayışı Survivor hayranları tarafından çok fazla merak ediliyor. Serhat Akın neden yok sorusu sıklıkla sorulurken, bizzat Acun Ilıcalı bu konu hakkında açıklama yaptı. 'sorusunun cevabı haberimizin devamında..'de Serhat Akın yarışmalara katılmayınca izleyiciler merak etti.'ın sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmasından haberi olmayan izleyiciler, Serhat Akın neden yok sorusunu yoğunlukla sormaya başlayınca Acun Ilıcalı konu hakkında önemli bir açıklam yapmak zorunda kaldı.Survivor'ın yaratıcısı, Serhat Akın'ın küçük bir operasyon geçirdiğini ve önemli bir sorunu olmadığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre Serhat 2 gün içinde adaya geri dönecek fakat hemen oyunlarda yer alamayacak. Ilıcalı'nın verdiği bilgiye göre Serhat Akın, 8-10 gün arasında oyunlara katılabilecek.Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Serhat Akın ile birlikte ünlüler takımında yer alanyarışmacıları da derin bir nefes aldı.