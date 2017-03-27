Savcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Galatasaray açıklama yaptı

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte yapılan oylamada, Hakan Şükür'ün ve Arif Erdem'in oyçokluğu ile kulüpten ihraç edilmemesine karar verilmişti.
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Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmemesi kararıyla ilgili, valiliğin harekete geçtiği ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.
Galatasaray Kulübü, bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak böyle bir olay söz konusu olmadığını, Dursun Özbek'in ifadeye çağrılmadığını belirtti.
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Sarı kırmızılı siteden yapılan açıklama şu şekilde:
Bazı internet sitelerinde yer alan “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı” yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz.