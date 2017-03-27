Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
 Üyelik

Savcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Galatasaray açıklama yaptı

Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını yalanladı. 

27 Mart 2017, Pazartesi 13:00 Yorum Yaz
A+ A-
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü, Mali Genel Kurul Toplantısı düzenlemişti. Bu kurulda ibra edilen sarı kırmızılı yönetimi, gündemine bir de Hakan Şükür ile Arif Erdem'in ihracını almıştı. 

Konunun gündeme gelmesiyle birlikte yapılan oylamada, Hakan Şükür'ün ve Arif Erdem'in oyçokluğu ile kulüpten ihraç edilmemesine karar verilmişti.
İlişkili Haber

Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan Galatasaray'daki ihraçlara flaş yorum!


Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu Toplantısı'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmemesi kararıyla ilgili, valiliğin harekete geçtiği ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

Galatasaray Kulübü, bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak böyle bir olay söz konusu olmadığını, Dursun Özbek'in ifadeye çağrılmadığını belirtti.
İlişkili Haber

Hakan Şükür'den son dakika hamlesi: Kulübü aradı ve...



Sarı kırmızılı siteden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı internet sitelerinde yer alan “Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadeye çağrıldığı” yönündeki haberler mesnetsiz bir iddiadır. Kamuoyundan, ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bu tür spekülatif ve provokatif bilgilere itibar etmemesini rica ederiz.
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
gurolgurel 27 Mart 2017 Pazartesi 13:49

yıldızı geri verin olsun bitsin. kabul edin.

TÜM YORUMLAR

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi! YGS 2017 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
Fenerbahçe taraftarı Dörtlü Final’e inanıyor
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri

SON DAKİKA HABERLERİ

İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
İtalya’da yılın teknik direktörü Maurizio Sarri
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
Yeşilgiresun Belediyespor’da mağlubiyet üzüntüsü
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
3. Üniversiteler Kış Spor Oyunları tamamlandı
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi
İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi

 