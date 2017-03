Şanlıurfa At yarış tahminleri - 27 Mart Pazartesi Şanlıurfa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Ercan Fırtına günün programını değerlendirdi ve altılı kuponu hazırladı.

ERCAN FIRTINA / ŞANLIURFA

Benim tekim 5. ayakta

27 Mart Şanlıurfa at yarış tahminleri.günün programını değerlendirdi ve altılı kuponu hazırladı.Şanlıurfa’ da yine zorlu ve çetin geçecek bir proğram bizi bekliyor diye düşünüyorum, günün ilk ayağında Yemcireşit, Vındırhat, İzpek, Çalışkan, Pala Tumbul, Kazanoğlu ve Şükranın Oğlu sırasıyla şans verdiğim safkanlar olup, bakalım ne umacağız neler göreceğiz diyerek şimdi ikinci ayağa geçiyorum.Günün ikinci ayağıda tam DUMAN taksim BULUT KOŞU Keşanlı Kemal, Çakırali, Kulalıgil, Gözyaşı Taşı, Çolbır, Lider Doğan, Aktemur, Nazlı Prenses, Dervişdayı ve unutmadan Edizhan yazalım diyorum.Evet matador ve kardeşi atom karınca Müslim baba urfada at binecekler öncelikle çelik kardeşler urfa yarışlarına da renk verecekler diye düşünüyorum, öncelikle uzun yıllar sonra onlara hoş geldiniz diyorum zira onlar gelince yarışseverde bugün için epeyce gelecektir diye düşünüyorum, Akyıldırım iyi at hatta hakikaten çok iyi at ve en büyük şansı Ahmet Çelik’ in binmesidir, kazanabilirmi evet kazanabilir, lakin uzun mesefelerde birazcık endişem yok değil lakin gene de bence çok şanslı diye düşünüyorum, Baba Abdullah ilk günden beri aşığım bu ata hele son yarışını güle oynaya kazandı iyi idare edilebilirse neden olmasın derim, ama ikibuçuk aydan sonra dinçlikle güzel koşmuştu, bu yarışa ilgilileri güzel dinlendirebildilerse safkanı çok at bunu biliyorum, Duke Prospero normalde bu grubun atı değil gibi geliyor sizede değimli ama acaip bir at iki üç yarış sonra çok can yakar gibime geliyor, son yarışında tamam zayıf gruptu hatta başlarda uyum sorunu yaşadı filan ama abi sonlarda bir geliş geldi olacak şey değil adeta yer uçağı gibi geldi sonlarda kazandı o açıdan gelir gelmez ısrar etmem ama bence bu atta çok değişik bir at, Smılıng Baby ilgililerini kutluyorum oda çok kalite bir isim, kesinlikle saygı duyuyorum, Rojhatağa kısalarda kazandı 1700 de hafif şey etmişti o yüzden tam notumu bugün vereceğim. Cheat o kadar at sayınca oda kendi çapında iyi ve kaliteli bir safkan olup, kısaca bu yarış Şanlıurfa 4. Noterliğinde biter, ve çok zevkli geçer bütün Urfalılar hipodroma muhahkak gelip bu yarışı canlı canlı izlesinler derim,Kızmazoğlu, Oğlum Osman, Soylu Baysöz, Dehere, öncelikle yazalım diyorum ama Kusursuz ve Zaza Ahmet’ i de imkanı olanlar kesinlikle unutmasınlar derim.Adana’ dan gelecek olan Fırat Ağa pisti yadırgamaz ise kazanmasını bekliyorum. Ama gene de zor yarış, Mıss Erciş, Sancakoğlu, Prens Kedo, Karauçak,Karaçdağlı bakalım bu misafire ne diyecekler, mellengiç’li kayfe mi ikram edecekler yoksa ciğerciye götürüp sen bunu yiyene kadar biz işi bitirelim mi diyecekler orası kapalıkutu.Şanslıkaya, Kara Gözlüm ve Dark Chacolate arasında görünüyor, hepinize bol şanslar.( 4-1-9-12-8-7-10-11 ) ( 17-10-5-2-8-12-1-15-3-14 ) ( 1-2-4-6-5-3 ) ( 4-6-7-2 ) ( 2 ) ( 1-5-12 )