Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Salih Uçan pes etmiyor

Advocaat’ın bir oynatıp, bir tribüne gönderdiği Salih Uçan, yeniden formayı kapmak için canla başla çalışıyor.

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Advocaat’ın bir oynatıp, bir tribüne gönderdiği Salih Uçan, yeniden formayı kapmak için canla başla çalışıyor.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli aradaki antrenmanlarda sergilediği performansla göz doldurmayı başardı.

Salih, bu formunu devam ettirerek hocasından daha fazla forma şansı bulmaya çalışacak. Genç yıldız, bu sezon görev yaptığı 20 resmi mücadelede 1155 dakika sahada kalırken, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 golün de asistini yaptı. 
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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tekinder 28 Mart 2017 Salı 10:44

şimdiden gelecek sezona hazırlanmalısın aykut hoca ile yeniden zirveye çıkmalısın

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