Salih Uçan pes etmiyor Advocaat’ın bir oynatıp, bir tribüne gönderdiği Salih Uçan, yeniden formayı kapmak için canla başla çalışıyor.

Burak Köse

Advocaat’ın bir oynatıp, bir tribüne gönderdiği Salih Uçan, yeniden formayı kapmak için canla başla çalışıyor.23 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli aradaki antrenmanlarda sergilediği performansla göz doldurmayı başardı.Salih, bu formunu devam ettirerek hocasından daha fazla forma şansı bulmaya çalışacak. Genç yıldız, bu sezon görev yaptığı 20 resmi mücadelede 1155 dakika sahada kalırken, 1 kez fileleri havalandırdı ve 1 golün de asistini yaptı.