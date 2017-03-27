Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Ozan Bulkaz: Takımım çok iyi oynadı

Muratbey Uşak Sportif Başantrenörü Ozan Bulkaz, Darüşşafaka Doğuş karşısında takımının çok iyi oynadığını belirterek, "Sahada yapılması gerekenleri yaptık. Artık Galatasaray mücadelesine odaklanacağız" dedi.

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Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Ozan Bulkaz, "Sert bir maç oldu. İyi hazırlandığımız bir haftada çok net oynayıp önde götürdüğümüz bir maçı kaybettik. Darüşşafaka büyük takım, hakemler gibi bahanelere sığınmamak gerekir. Oyuncularım çok iyi oynadı. Galatasaray maçına hazırlanıp evimizde kazanacağız. Bizim için her maç önemli. Kazandığımız sürece diğer maçların önemi kalmayacak. Galatasaray maçını, Banvit maçını kazanırız. Bizim için artık her maç final. Evimizde özellikle her maçı kazanırız" ifadelerini kullandı.

Ozan Bulkaz’la birlikte basın toplantısına katılan Berkay Candan da maça çok iyi başladıklarını belirterek, "Bu maça iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi de oynadık ancak ikinci yarıda momentumu rakibe verdik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

İHA

 
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