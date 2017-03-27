Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Mart 2017 Salı
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Okan Buruk: Oyuncularıma güveniyorum

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda üst üste Medipol Başakşehir’le karşılaşacak Akhisar Belediyespor’un teknik direktörü Okan Buruk, "Yeni bir takımla başlamak kolay değil ama ben oyuncularımın hem kişiliklerine hem oyunculuklarına güveniyorum." dedi.

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Okan Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri’ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, takımla dördüncü günlerini geçirdiklerini, oyuncuların fiziksel olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Taktiksel anlamda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"Amacımız oyunculara düşündüğümüz sistem içerisinde görev ve sorumluluklarını anlatmak ve ne istediğimizi göstermek. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız, ligin bana göre en başarılı takımlarından biri. Bu maçta rakibin sistemine göre bir sistem sahaya süreceğiz. Yeni bir takımla başlamak kolay değil ama ben oyuncularımın hem kişiliklerine hem oyunculuklarına güveniyorum. Onların da bizlerin güvenini boşa çıkarmayacağını düşünüyorum. İyi bir şekilde istediklerimizi yapmaya çalışıyorlar, hazırlıklar gayet iyi geçiyor. Bizim için her hafta final maçı olacak bu haftaki maça da gerçekten final olarak bakıyorum."

Akhisar Belediyespor’da ülkelerinin milli takımlarında bulunan Samardzic ve Cikalleshi antrenmana katılmadı.

AA
Akhisar Belediyespor

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