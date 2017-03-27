Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
27 Mart 2017 Pazartesi
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Nadal bininci maçına çıktı

İspanyol tenisçi Nadal, Miami Açık’ın üçüncü turunda Alman Kohlschreiber 2-1 mağlup etti.

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Miami Açık Tenis Turnuvası’nda kariyerindeki bininci karşılaşmaya çıkan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Alman Philipp Kohlschreiber’i 0-6, 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenerek, dördüncü tura yükseldi.

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler üçüncü tur mücadelesinde dünya 7 numarası Nadal ile 31. sıradaki Kohlschreiber karşılaştı.

İlk seti 6-0 kaybeden Nadal, sonraki setlerde rakibine 6-2 ve 6-3 üstünlük kurarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, bininci maçında 822. galibiyetini alan İspanyol raket, dördüncü turda Fransız Nicolas Mahut ile mücadele edecek.

AA
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